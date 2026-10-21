Policajci PS Centar posjetili Klub „Zmajevo srce“ u Tuzli

Adin Jusufović
mup tk, zmajevo srce

Policajci Policijske stanice Centar u Tuzli posjetili su danas Klub „Zmajevo srce“, gdje su se družili s članovima i pružili podršku radu i aktivnostima ovog kolektiva.

Posjeta je organizovana u okviru projekta „Rad policije u zajednici“, s ciljem jačanja međusobnog povjerenja i saradnje policije s građanima.

Tokom druženja članovi Kluba imali su priliku razgovarati s policijskim službenicima o njihovim svakodnevnim zadacima, odgovornostima i ulozi u lokalnoj zajednici.

Predstavnici Policijske stanice Centar tom su prilikom Klubu „Zmajevo srce“ uručili plaketu policijske stanice i prigodne poklone.

Kako je saopćeno iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, susret je protekao u prijateljskoj atmosferi, a članovi Kluba pokazali su veliko interesovanje za razgovor i druženje s policajcima.

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