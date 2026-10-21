Planska isključenja električne energije na području TK

Adin Jusufović
Planska isključenja električne energije na području TK
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Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 22.10.2026. godine (četvrtak) na području:

1.Grada Tuzle:

– u naselju Gornja Obodnica u vremenu od 09:00 do 15:00 sati,

– u naselju Trstje i ulici Tuzlanskog partizanskog odreda u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

2.Grada Živinica:

– u naseljima: Juroševići i Vrnojevići u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

– u naselju Selimi u vremenu od 10:00 do 12:00 sati.

  1. Grada Srebrenika u dijelu naselja Ćehaje od kružnog prema školi u vremenu od 09:00 do 15:30 sati.

Dana 23.10.2026. godine (petak) na području:

1.Grada Tuzle u naselju Dobrnja u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

2.Grada Živinica u dijelu naselja Gornjih Živinica, ( dio kupaca u blizini škole zaseoci Siočići i Grabik)

u vremenu od 10:30 do 12:30 sati.

  1. Općina Sapna u naseljima: Nezuk, Baljkovica i Zaseok u vremenu od 10:00 do 13:00 sati.

3.Grada Lukavca:

– u naseljima: Gnojnica, Berkovica,Kruševica, Dobošnica Donja, Dobošnica Srednja, Krtova,Sižje i dio naselja Devetak Hodžići s djelom uz magistralni put M4 u vremenu od 08:00 do 16:00 sati.

– Grada Gračanic Komplet MZ: Donja i Gornja Miričina, MZ Rašljeva, te naselja Donjoj Orahovica,Basići,Kamenica, Bajići i Dom-D.Orahovica  u vremenu od 08.00 do 16.00 sati.

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