Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 17.10.2026. godine (subota) na području Grada Živinica u ulicama Maršala Tita i Oslobođenja u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

Dana 18.10.2026. godine (nedelja) na području Grada Gračanice u naseljima: Stjepan Polju područije oko škole, Ibrahimovići, Mustafići, Avdići, Dživraci, Potok Mahala, Stjepan Polje i Malešići u vremenu od 10:00 do 16:00 sati.