Univerzitet u Tuzli objavio konačne rang-liste za drugi i treći ciklus studija

Jasmina Ibrahimović
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Univerzitet u Tuzli objavio je konačne rang-liste kandidata za upis na drugi i treći ciklus studija u akademskoj 2026/2027. godini, nakon provedenog prvog upisnog roka.

Konačna rang-lista za drugi ciklus studija objavljena je za Tehnološki fakultet, dok su za treći ciklus studija objavljeni rezultati za studijski program Primijenjena hemija, koji se realizuje u okviru Prirodno-matematičkog i Tehnološkog fakulteta.

Kandidati mogu provjeriti rezultate putem zvanične web stranice Univerziteta u Tuzli, gdje su dostupni dokumenti s konačnim rang-listama.

Konačne rang-liste za akademsku 2026/2027. godinu:

Drugi ciklus studija, Tehnološki fakultet:

https://untz.ba/wp-content/uploads/2026/10/TF-konacne-rang-liste-II-ciklus-I-upisni-rok-ak-2026-27god-oktobar2026.pdf

Treći ciklus studija, Prirodno-matematički i Tehnološki fakultet, Primijenjena hemija:

https://untz.ba/wp-content/uploads/2026/10/PMF-TF-konacne-rang-liste-III-ciklus-I-upisni-rok-ak-2026-27god-oktobar2026.pdf

Objavljene liste odnose se na prvi upisni rok, a kandidati informacije o daljnjoj proceduri upisa mogu pratiti putem zvaničnih obavještenja Univerziteta u Tuzli.

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