Prilika za studente iz Tuzle i još četiri grada: Objavljen konkurs za stipendije od 3.000 KM

Bošnjački institut – Fondacija Adila Zulfikarpašića raspisao je javni oglas za dodjelu pet godišnjih stipendija studentima u akademskoj 2026/2027. godini. Svaka stipendija iznosi 3.000 KM, a pravo prijave imaju i studenti Univerziteta u Tuzli.

Stipendije su namijenjene redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija Univerziteta u Sarajevu, Tuzli, Zenici, Bihaću i Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

Pravo prijave imaju državljani Bosne i Hercegovine koji su redovni studenti, osim studenata prve godine prvog ciklusa studija, uz uslov da su tokom dosadašnjeg školovanja ostvarili prosječnu ocjenu od najmanje 8,5.

Prilikom odabira kandidata, osim uspjeha na studiju, bodovat će se osvojene nagrade, objavljeni stručni radovi, volontiranje, društveni angažman, materijalno-socijalni status te druge okolnosti definisane konkursom.

Stipendije se dodjeljuju u bespovratnom iznosu od 3.000 KM, a rok za prijavu je 2. novembar 2026. godine.

Zainteresovani studenti trebaju dostaviti popunjenu prijavu i propisanu dokumentaciju, uključujući potvrdu o redovnom studiranju, uvjerenje o položenim ispitima i prosjeku ocjena te ovjerenu izjavu da ne primaju drugu stipendiju.

Prijave se dostavljaju lično ili poštom, u zatvorenoj koverti, na adresu Bošnjački institut – Fondacija Adila Zulfikarpašića, Mula Mustafe Bašeskije 21, 71000 Sarajevo, uz naznaku da je riječ o prijavi za stipendiju „Adil Zulfikarpašić“.

Rezultati konkursa bit će objavljeni do kraja novembra 2026. godine.

Kompletan javni oglas, prijavni obrasci i dodatne informacije dostupni su na www.bosnjackiinstitut.ba, kao i putem e-mail adrese [email protected].