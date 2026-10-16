Poslodavcima se ovo neće svidjeti: Pogledajte koji nas neradni dani čekaju u 2027.

Neradni dani u 2027. – Iako nas od 2027. godine dijeli tek nekoliko mjeseci, kalendar za predstojeću godinu već je postao hit među onima koji vole unaprijed planirati svoja putovanja i odmore. Pogled na raspored praznika u Federaciji Bosne i Hercegovine donosi odlične vijesti za sve zaposlene: Pred nama je godina bogata produženim vikendima i idealnim prilikama za “spajanje” dana.

Zahvaljujući specifičnom rasporedu državnih praznika, ali i poklapanju vjerskih blagdana, uz samo nekoliko dana godišnjeg odmora u 2027. godini možete osigurati ozbiljne periode predaha.

Donosimo vam detaljan vodič kroz sve neradne dane u FBiH za 2027. godinu.

Državni praznici i “prenos” dana: Pravilo koje radnici obožavaju, a šefovi baš i ne

Zakon o praznicima u FBiH jasno propisuje: Ako jedan od dva dana praznika pada u nedjelju, neradni dan se prenosi na naredni radni dan (ponedjeljak). U 2027. godini ovo pravilo će se primjenjivati već u maju.

Evo kako zvanično padaju opšti državni praznici:

Nova godina: Praznik počinje u petak, 1. januara, dok je drugi dan u subotu, 2. januara. To znači da godinu započinjemo produženim trodnevnim vikendom.

Dan nezavisnosti (1. mart): Pada u ponedjeljak. Ovo je prvi osigurani produženi vikend u proljeće, idealan za rano proljetno putovanje.

Međunarodni praznik rada (1. i 2. maj): Prvi maj pada u subotu, a drugi maj u nedjelju. Zbog zakonskog prenosa, ponedjeljak, 3. maj, biće zvanični neradni dan za sve zaposlene.

Dan državnosti (25. novembar): Ovaj praznik u 2027. godini dočekujemo u četvrtak. Ovo je ujedno i najbolja prilika za “spajanje” u cijeloj godini – ako uzmete samo jedan dan godišnjeg odmora (u petak, 26. novembra), dobijate četiri slobodna dana u kontinuitetu.

Vjerski blagdani u 2027. godini: Kada padaju Bajrami, Božići i Uskrsi?

Podsjećamo, prema Zakonu o radu FBiH, radnici imaju pravo na dva plaćena radna dana godišnje za zadovoljavanje vjerskih potreba. U 2027. godini islamski blagdani padaju znatno ranije u odnosu na prethodne godine:

Ramazanski bajram: Prvi dan pada u utorak, 9. marta.

Kurban-bajram: Prvi dan pada u nedjelju, 16. maja (praznik tradicionalno traje četiri dana).

Kada su u pitanju katolički i pravoslavni blagdani, raspored je sljedeći:

Katolički Uskrs: Nedjelja, 28. mart (Uskrsni ponedjeljak je 29. marta).

Pravoslavni Vaskrs: Nedjelja, 2. maj (Vaskršnji ponedjeljak je 3. maja).

Velika Gospa (katolička): Nedjelja, 15. avgust.

Velika Gospojina (pravoslavna): Subota, 28. avgust.

Katolički Božić: Subota, 25. decembar (Badnji dan je u petak, 24. decembra).

Pravoslavni Božić: Četvrtak, 7. januar.

Fenomen na početku maja

Posebno zanimljiva situacija na kalendaru nas čeka na samom početku maja. Pravoslavni Vaskrs (2. maj) direktno se poklapa sa drugim danom Praznika rada.

S obzirom na to da je ponedjeljak (3. maj) zvanično neradni dan zbog Praznika rada, a ujedno i Vaskršnji ponedjeljak, građani pravoslavne vjeroispovijesti, ali i svi ostali zaposleni u FBiH, imaće uvezan višednevni odmor na samom startu mjeseca maja.

Savjet za planiranje: Gdje “uložiti” dane godišnjeg odmora?

Ako želite izvući maksimum iz slobodnih dana u 2027. godini, fokusirajte se na dva ključna perioda:

Mini-odmor u martu: Kombinacija Dana nezavisnosti (ponedjeljak, 1. mart) i Ramazanskog bajrama (utorak, 9. mart) ili katoličkog Uskrsa (28. mart) otvara prostor da sa tek nekoliko dana starog godišnjeg odmora napravite odličan predah na prelazu iz zime u proljeće.

Kasna jesen u novembru: Iskoristite Dan državnosti u četvrtak, žrtvujte jedan dan godišnjeg (petak) i osigurajte sebi bogat četvorodnevni vikend prije decembarske groznice.