Prilikom kupovine klima uređaja mnogi građani prvenstveno gledaju cijenu, proizvođača i snagu uređaja, ali jedan od najvažnijih pokazatelja, posebno ako klimu planiraju koristiti za grijanje, jeste SCOP faktor. Upravo ovaj podatak može otkriti koliko će klima uređaj biti ekonomičan tokom zime i koliko će njegovo korištenje utjecati na račun za električnu energiju.

Klima uređaji posljednjih godina sve češće postaju osnovni izvor grijanja u domaćinstvima. Razlog je relativno jednostavan, savremene inverter klime mogu proizvesti nekoliko puta više toplotne energije nego što potroše električne energije.

Međutim, nisu svi uređaji jednako efikasni. Dvije klime slične snage, pa čak i istog proizvođača, mogu imati značajno različitu potrošnju električne energije tokom sezone grijanja.

Zbog toga stručnjaci preporučuju da se prije kupovine posebna pažnja obrati na oznaku SCOP.

Šta je SCOP faktor i zašto je važan?

SCOP je skraćenica od engleskog izraza Seasonal Coefficient of Performance, odnosno sezonski koeficijent efikasnosti grijanja.

Pojednostavljeno, ovaj pokazatelj govori koliko toplotne energije klima uređaj proizvede u odnosu na električnu energiju koju potroši tokom cijele sezone grijanja, prema standardiziranim uslovima ispitivanja.

Naprimjer, ako klima uređaj ima SCOP 4,0, to znači da u prosjeku tokom sezone grijanja za svaki potrošeni kilovatsat električne energije osigurava četiri kilovatsata toplotne energije.

Ako uređaj ima SCOP 5,0, za istu količinu potrošene električne energije osigurava pet kilovatsati toplote.

To ne znači da će klima u svakom trenutku raditi s takvom efikasnošću. SCOP predstavlja sezonski prosjek, dok stvarna potrošnja zavisi od vanjske temperature, izolacije objekta, podešene sobne temperature i načina korištenja uređaja.

Kolika je razlika između klima uređaja sa SCOP 4 i SCOP 5?

Razlika na prvi pogled ne djeluje velika, ali tokom nekoliko mjeseci grijanja može biti značajna.

Pretpostavimo da je domaćinstvu tokom jedne sezone potrebno 8.000 kWh toplotne energije za zagrijavanje prostora.

Klima uređaj sa SCOP faktorom 4,0 za tu količinu toplote potrošio bi približno 2.000 kWh električne energije.

Uređaj sa SCOP faktorom 5,0 za istu količinu toplote potrošio bi oko 1.600 kWh električne energije.

Razlika iznosi 400 kWh električne energije tokom jedne sezone grijanja, odnosno 20 posto manju potrošnju kod efikasnijeg uređaja.

Ako za potrebe ilustracije uzmemo cijenu električne energije od 0,20 KM po kWh, razlika bi iznosila 80 KM po sezoni.

Tokom deset godina korištenja to bi predstavljalo potencijalnu uštedu od približno 800 KM, pod pretpostavkom jednakih potreba za grijanjem i nepromijenjene cijene električne energije.

Upravo zbog toga klima koja je prilikom kupovine skuplja nekoliko stotina maraka može dugoročno biti isplativiji izbor.

Kako prepoznati dobar SCOP faktor?

Prilikom kupovine klima uređaja potrebno je pogledati energetsku naljepnicu ili tehničku dokumentaciju proizvođača.

Na njoj se nalazi podatak o sezonskoj efikasnosti grijanja, odnosno SCOP vrijednosti.

Za lakše razumijevanje, uređaji se mogu okvirno posmatrati na sljedeći način.

SCOP od 3,5 do 4,0 predstavlja solidnu sezonsku efikasnost, dok vrijednosti između 4,0 i 4,6 ukazuju na efikasnije uređaje.

Klime sa SCOP faktorom između 4,6 i 5,1 imaju vrlo dobru sezonsku efikasnost, dok uređaji sa vrijednostima iznad 5,1 spadaju među posebno efikasne modele.

Prema evropskim energetskim razredima za grijanje u prosječnim klimatskim uslovima, SCOP od 4,0 do manje od 4,6 odgovara razredu A+, od 4,6 do manje od 5,1 razredu A++, a vrijednost od 5,1 ili više razredu A+++.

Ipak, prilikom poređenja treba provjeriti jesu li SCOP vrijednosti navedene za iste klimatske uslove.

Posebno je važno za koju klimatsku zonu je SCOP izračunat

Ovo je detalj koji mnogi kupci zanemaruju.

Proizvođači mogu navoditi sezonsku efikasnost za tri različite klimatske zone, topliju, prosječnu i hladniju.

Klima uređaj može imati odličan SCOP u toplijim klimatskim uslovima, ali nešto slabije rezultate u područjima s hladnijim zimama.

Za građane Bosne i Hercegovine to je posebno važno jer se klimatski uslovi značajno razlikuju između Hercegovine, Tuzlanskog kantona i planinskih područja.

Zbog toga nije dovoljno samo pročitati broj SCOP 5,0. Potrebno je provjeriti za koju klimatsku zonu je izračunat i pod kojim uslovima.

Za područja s hladnijim zimama korisno je dodatno provjeriti deklarisani kapacitet grijanja pri temperaturama od minus 7, minus 10 ili minus 15 stepeni Celzijusa.

Naime, klima uređaj može imati visok sezonski koeficijent efikasnosti, ali nedovoljan kapacitet grijanja kada vanjska temperatura značajno padne.

Šta se dešava kada temperatura padne ispod nule?

Jedna od čestih zabluda jeste da inverter klima jednako efikasno grije bez obzira na vanjsku temperaturu.

U stvarnosti, kako temperatura zraka pada, kod mnogih klima uređaja smanjuju se raspoloživi kapacitet grijanja i trenutna energetska efikasnost.

Dodatnu potrošnju mogu izazvati i ciklusi odmrzavanja vanjske jedinice, posebno kada je vrijeme hladno i vlažno.

Zbog toga je prilikom kupovine klime koja će služiti kao osnovni izvor grijanja važno provjeriti ne samo SCOP faktor nego i podatke o radu na niskim temperaturama.

Kvalitetniji modeli namijenjeni grijanju mogu održavati dobar kapacitet i pri veoma niskim temperaturama, ali to treba potvrditi tehničkim karakteristikama konkretnog uređaja.

Ne miješajte SCOP i SEER

Na energetskim naljepnicama klima uređaja često se nalaze dvije oznake, SCOP i SEER.

Iako obje govore o energetskoj efikasnosti, odnose se na različite režime rada.

SCOP pokazuje sezonsku efikasnost grijanja, dok SEER, odnosno Seasonal Energy Efficiency Ratio, pokazuje sezonsku efikasnost hlađenja.

Ako klimu prvenstveno kupujete za grijanje tokom zime, SCOP treba biti jedan od ključnih kriterija.

Ako uređaj planirate koristiti uglavnom tokom ljeta, više pažnje treba posvetiti SEER vrijednosti.

Za domaćinstva koja klimu koriste tokom cijele godine važno je uporediti oba pokazatelja.

Da li je klima sa najvećim SCOP faktorom uvijek najbolji izbor?

Ne nužno.

Iako je SCOP veoma važan pokazatelj ekonomičnosti, nije jedini kriterij koji određuje kvalitet klima uređaja.

Potrebno je uzeti u obzir veličinu prostorije, kvalitet toplotne izolacije, raspored prostorija, visinu plafona, kvalitet ugradnje i raspoloživi kapacitet grijanja.

Naprimjer, klima uređaj sa SCOP faktorom 5,2 neće biti dobro rješenje ako je preslab da zagrije prostor tokom najhladnijih dana.

S druge strane, prevelik i nepravilno odabran uređaj također može raditi manje optimalno i izazivati nepotrebne troškove.

Zato prilikom kupovine vrijedi uporediti nekoliko uređaja iste odgovarajuće snage, provjeriti njihove SCOP vrijednosti, kapacitet grijanja pri niskim temperaturama i uslove garancije.

Posebnu pažnju treba posvetiti i kvalitetnoj montaži jer nepravilna instalacija može negativno utjecati na rad, potrošnju i dugotrajnost klima uređaja.

Cijena na polici pokazuje koliko klima uređaj košta danas, ali SCOP faktor pomaže da procijenite koliko bi vas njegovo korištenje moglo koštati tokom narednih godina.

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