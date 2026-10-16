Facebook uvodi veliku promjenu: Korisnici će sami moći birati šta žele gledati

Facebook uvodi novu funkciju koja će korisnicima omogućiti da sami odrede kakve objave i videosnimke žele češće, a kakve rjeđe viđati na ovoj društvenoj mreži. Novost se zasniva na umjetnoj inteligenciji, a cilj je korisnicima pružiti veću kontrolu nad sadržajem koji im se svakodnevno prikazuje.

Kompanija Meta predstavila je opciju pod nazivom „Your Algorithm“, odnosno „Vaš algoritam“, putem koje korisnici mogu vlastitim riječima opisati teme koje ih zanimaju ili sadržaje koje ne žele gledati.

Za razliku od dosadašnjeg sistema, koji preporuke uglavnom oblikuje na osnovu pregleda, reakcija i komentara, nova funkcija omogućava direktno izražavanje želja. Prema navodima Mete, algoritam će na te zahtjeve reagovati u stvarnom vremenu.

Korisnici će opciji „Your Algorithm“ moći pristupiti putem menija koji se otvara klikom na tri tačke pored objave ili videosnimka.

Na tom mjestu moći će označiti sadržaj kao zanimljiv ili nezanimljiv, ali i dodatno objasniti šta žele češće viđati. Naprimjer, korisnik može zatražiti više objava o sportu, putovanjima ili kuhanju, odnosno manje sadržaja o temama koje ga ne zanimaju.

Facebook će u pojedinim slučajevima postavljati dodatna pitanja kako bi preciznije razumio korisničke preferencije i prilagodio buduće preporuke.

Nova funkcija koristi napredne jezičke modele umjetne inteligencije koji mogu razumjeti svakodnevni govor, kontekst i namjeru korisnika.

To znači da se preporuke neće zasnivati isključivo na prethodnim aktivnostima, nego i na konkretnim uputama koje korisnik daje platformi.

Iz Mete navode da bi promjene u preporukama trebale biti vidljive odmah, čak i tokom istog korištenja aplikacije.

Nova opcija uvodi se postepeno, pa nije nužno da će odmah biti dostupna svim korisnicima Facebooka. Slične mogućnosti prilagođavanja sadržaja Meta je ranije predstavila i na Instagramu.

Kompanija je novu funkciju zvanično najavila 13. oktobra, kao dio šireg razvoja sistema preporuka zasnovanih na umjetnoj inteligenciji.