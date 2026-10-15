Planska isključenja električne energije na području TK

Ali Huremović
Planska isključenja električne energije na području TK
Foto

Planska isključenja električne energije najavljena su na području Tuzlanskog kantona zbog radova na elektrodistributivnoj mreži.

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 16.10.2026. godine (petak) na području:

  1. Grada Tuzle u dijelu ulica Dr. Mustafe Mujbegovića, Dine Hasića, Vukovarska i Đure Đakovića u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.
  2. Grada Živinica:

– u naselju Selimi u vremenu od 09:00 do 15:00 sati,

– u naseljima Šerići, Đulovići, Jablanica, Delići, Suha, Suljići, Đize, Mukinovići, Bučik, Mladik, Nuhanovići, Šerići Dom, Pepići, Hodžići, Kadići, Priluk, Priluk Škola, Grablje, Klapići, Priluk Jezero i Poljići u vremenu od 09:00 do 16:00 sati.

  1. Općine Kalesija u naseljima Gornji Rainci, Lipovice i Meškovići u vremenu od 09:00 do 14:00 sati.
  2. Grada Gradačca u naseljima Porebrice, Lukavac Pašin, Kamberi Brdo, Donji Lukavac, Kamberi Škola, Toke, Alibašići, Jelovče Selo Vodovod, Kamberi, Avramovina, Ćuste, Grabov Gaj, Kamberi Centar, Gluhe, Mionica, Imširi, Mahmut Mahala, Kukuruzi, Peštalići, Alibašići i Kerep Mlin u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.
  3. Općine Sapna na području MZ Vitinica, MZ Kovačevići i MZ Gaj u vremenu od 09:00 do 13:00 sati.

pročitajte i ovo

Vijesti

Planska isključenja električne energije u TK

Tuzla i TK

Planska isključenja električne energije na području TK

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Vijesti

Planska isključenja električne energije na području TK

Vijesti

Planska isključenja električne energije na području TK

BiH

Bečarević kritikovao CIK: Kada će biti završena obrada izbornih rezultata?

Vijesti

Kreka sjever: Građani mogu dati primjedbe na plan do 14. novembra

Vijesti

Građani mogu predložiti projekte za budžet Tuzle u 2027. godini

Vijesti

Mališani iz Doma u Tuzli posjetili resorno ministarstvo

Vijesti

Gdje je autobus i kada stiže? Aplikacija Arrivo BiH dostupna i za Tuzlu

Učitati više