Održana gala večer „100 najvećih“: 450 lidera, jedna poslovna vizija

Ovogodišnje, 39. izdanje projekta „100 najvećih u BiH i regionu“ na tradicionalnoj gala večeri okupilo je 450 vodećih privrednika, predstavnika institucija i poslovnih lidera iz Bosne i Hercegovine, regiona i međunarodnih tržišta.

Uz dodjelu priznanja najuspješnijim kompanijama prema ostvarenim rezultatima poslovanja, večer je obilježila i ceremonija uručenja priznanja „Vizija 100“, kojom su prepoznati pojedinci, kompanije i institucije čiji projekti doprinose razvoju privrede, inovacijama i povezivanju poslovnih zajednica.

Sarajevo je još jednom potvrdilo svoju ulogu važnog mjesta susreta poslovnih lidera i kompanija iz regiona i svijeta. Nakon konferencije i poslovnih susreta u okviru Međunarodnog sajma privrede – 100 EXPO, održanih tokom dana u Hotelu Hills, večer je bila posvećena uspjesima kompanija koje pokreću privredu, stvaraju nova radna mjesta i jačaju konkurentnost Bosne i Hercegovine i regiona.

Organizator događaja su Poslovne novine, a suorganizator je Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine. Projekat su podržale brojne privredne institucije, partneri i sponzori. Zajedničkim djelovanjem, kroz projekat „100 najvećih“ i Međunarodni sajam privrede – 100 EXPO, nastavljaju graditi prostor za nove poslovne prilike i jačanje regionalne saradnje.

Bingo na vrhu bh. privrede

Posebno mjesto u večeri pripalo je kompaniji Bingo d.o.o. Tuzla, koja je ponijela najveće priznanje za vodeću poziciju u bosanskohercegovačkoj privredi. Kompanija je prva po prihodima, dobiti i broju zaposlenih, čime je potvrdila status najveće domaće kompanije prema ovim ključnim poslovnim pokazateljima.

Ovaj uspjeh predstavlja više od poslovnog rezultata jedne kompanije. On svjedoči o snazi domaćeg kapitala, sposobnosti dugoročnog razvoja i značaju kompanija koje kroz svoje poslovanje utiču na tržište, zapošljavanje i cjelokupnu ekonomiju Bosne i Hercegovine.

Priznanja u okviru projekta „100 najvećih“ potvrđuju rezultate kompanija koje se izdvajaju prema prihodima, dobiti, izvozu i broju zaposlenih, uz vrednovanje poslovnih rezultata u različitim kategorijama veličine preduzeća. Projekat već decenijama predstavlja relevantnu platformu za prepoznavanje najuspješnijih domaćih kompanija i praćenje razvoja bh. privrede.

Vizija 100: Priznanja za one koji pokreću promjene

Gala večer bila je i prilika za dodjelu priznanja „Vizija 100“, namijenjenih kompanijama, institucijama i pojedincima čije inicijative stvaraju novu vrijednost, otvaraju razvojne perspektive i povezuju poslovne zajednice.

Među ovogodišnjim dobitnicima su:

Nikica Pažin, ministar savjetnik Ureda Hrvatske gospodarske komore (HGK) pri Veleposlanstvu Republike Hrvatske u BiH – „Vizija 100“ za doprinos povezivanju poslovnih zajednica Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

– „Vizija 100“ za doprinos povezivanju poslovnih zajednica Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Alternativa d.o.o. Sarajevo – „Vizija 100“ za investiciju u novu proizvodnu budućnost i odgovoran odnos prema zaposlenicima.

za investiciju u novu proizvodnu budućnost i odgovoran odnos prema zaposlenicima. Visa International BH d.o.o. Sarajevo – „Vizija 100“ – „Infrastruktura povjerenja“, za doprinos razvoju sigurnog i pouzdanog platnog ekosistema.

– „Vizija 100“ – „Infrastruktura povjerenja“, za doprinos razvoju sigurnog i pouzdanog platnog ekosistema. Bimal d.d. Brčko distrikt BiH – „Vizija 100“ – „Ambasador bh. izvoza“, za doprinos razvoju izvoza i promociji domaće proizvodnje na međunarodnim tržištima.

– „Vizija 100“ – „Ambasador bh. izvoza“, za doprinos razvoju izvoza i promociji domaće proizvodnje na međunarodnim tržištima. Samir Avdić, gradonačelnik Grada Sarajeva – „Vizija 100“ – „Sarajevo povezuje gradove“.

– „Vizija 100“ – „Sarajevo povezuje gradove“. Halcom d.o.o. Sarajevo – „Vizija 100“ – „Pokretač sigurnog digitalnog ekosistema“.

– „Vizija 100“ – „Pokretač sigurnog digitalnog ekosistema“. BH Telecom d.d. Sarajevo – „Vizija 100“ – „Rekord poslovnog uspjeha“.

– „Vizija 100“ – „Rekord poslovnog uspjeha“. Goran Cerovina, potpredsjednik Nelt Grupe za Adria tržišta – „Vizija 100“ za povezivanje regiona.

– „Vizija 100“ za povezivanje regiona. Privredna komora Republike Srpske – „Vizija 100“ – „Partner za zelenu tranziciju“.

– „Vizija 100“ – „Partner za zelenu tranziciju“. MG Mind d.o.o. Mrkonjić Grad – „Vizija 100“ – „Kapital u funkciji razvoja“.

– „Vizija 100“ – „Kapital u funkciji razvoja“. Razvojna banka Federacije BiH – „Vizija 100“ za doprinos održivom razvoju i zelenoj tranziciji privrede u Federaciji BiH.

– „Vizija 100“ za doprinos održivom razvoju i zelenoj tranziciji privrede u Federaciji BiH. Heidelberg Materials Cement BiH d.d. Kakanj – „Vizija 100“ za rekordne rezultate.

– „Vizija 100“ za rekordne rezultate. Croatia Airlines d.d. Zagreb, Predstavništvo u BiH – „Vizija 100“ za tri decenije uspješnog

poslovanja i povezivanja Bosne i Hercegovine s Evropom.

Fondacija Mozaik Sarajevo – „Vizija 100“ za „SkillsArk“, inovaciju u oblasti ljudskih sposobnosti i budućnosti rada.

– „Vizija 100“ za „SkillsArk“, inovaciju u oblasti ljudskih sposobnosti i budućnosti rada. Ananas d.o.o. Sarajevo – „Vizija 100“ za doprinos razvoju digitalne trgovine u Bosni i Hercegovini.

– „Vizija 100“ za doprinos razvoju digitalne trgovine u Bosni i Hercegovini. AD Plus d.o.o. Sarajevo – „Vizija 100“ za održivu proizvodnju i podršku domaćim dobavljačima.

– „Vizija 100“ za održivu proizvodnju i podršku domaćim dobavljačima. Prirodna kozmetika Glorija, dio grupacije Gala Group d.o.o. Mostar – „Vizija 100“ – „Vizija odgovorne njege“.

– „Vizija 100“ – „Vizija odgovorne njege“. Royal Gučevo Resort & Spa (Banja Koviljača, Srbija) – „Vizija 100“ – „Nova vizija turističkog razvoja“.

Priznanja „Vizija 100“ ističu da poslovni uspjeh nije samo pitanje finansijskih pokazatelja. Jednako su važni inovacije, ulaganja, razvoj ljudi, održivost, digitalizacija i sposobnost stvaranja novih veza između tržišta i poslovnih zajednica.

Ovogodišnji laureati dolaze iz različitih sektora, ali ih povezuje zajednička ideja: Razvoj se ne događa sam od sebe, nego kroz odluke, ulaganja i projekte koji ostavljaju dugoročan trag.

U okviru gala večeri dodijeljena su i priznanja prvoplasiranim kompanijama u pojedinim

djelatnostima, prema ostvarenim prihodima u 2025. godini. Posebna priznanja dobile su i kompanije koje su se plasirale među TOP 10 najuspješnijih u svojim kategorijama, čime su potvrđeni njihovi poslovni rezultati i pozicija na tržištu.

Ova priznanja dodatno naglašavaju značaj projekta „100 najvećih u BiH i regionu“, koji prepoznaje kompanije čiji rezultati oblikuju domaću privredu, jačaju konkurentnost i postavljaju standarde uspješnog poslovanja.

The Next Level Show uz podršku Vise

U završnici gala večeri gosti su uživali u kabare šou programu The Next Level Show, čiji je ponosni partner Visa. Program je spojio poslovni prestiž, svečanu atmosferu i umjetnički doživljaj, kao završnicu dana posvećenog poslovnim uspjesima i povezivanju.

Uz više od 450 privrednika i poslovnih lidera, događaju su prisustvovali predstavnici kompanija, privrednih komora i institucija iz Bosne i Hercegovine i regiona, kao i međunarodni gosti. Njihovo prisustvo dodatno je naglasilo međunarodni karakter sajma 100 EXPO i potencijal Sarajeva kao mjesta susreta različitih tržišta.

Upravo je povezivanje jedan od ključnih ciljeva projekta „100 najvećih u BiH i regionu“, kao i Međunarodnog sajma privrede – 100 EXPO. U vremenu kada kompanije traže nove kupce, dobavljače, partnere i investicijske prilike, ovakvi susreti otvaraju prostor za razgovore koji mogu prerasti u konkretne poslovne saradnje. Istovremeno, dodjela priznanja najuspješnijim kompanijama i vizionarima podsjeća da regionalna konkurentnost zavisi od sposobnosti privrede da sarađuje, inovira i otvara se prema svijetu.

100 EXPO nastavlja se i danas

Gala večer dodjele priznanja „100 najvećih“ zaokružila je intenzivan poslovni dan koji je počeo otvaranjem Međunarodnog sajma privrede – 100 EXPO, koji je okupio kompanije, institucije i poslovne delegacije iz Bosne i Hercegovine, regiona i drugih međunarodnih tržišta.

Sajam, B2B susreti i prateći poslovni program nastavljaju se i danas, 21. oktobra, do 16 sati, pružajući izlagačima i posjetiocima dodatnu priliku za predstavljanje proizvoda i usluga, uspostavljanje kontakata i dogovaranje novih poslovnih saradnji.

Organizacijom projekta „100 najvećih“ i sajma 100 EXPO, Poslovne novine nastavljaju razvijati platformu koja povezuje najuspješnije kompanije, promoviše domaću privredu i otvara vrata snažnijoj regionalnoj i međunarodnoj poslovnoj saradnji.