Počeo je drugi 100 EXPO: 250 izlagača, pet zemalja i jedan cilj: novi poslovni rast

Sarajevo je u naredna dva dana mjesto susreta privrede, investicija i novih poslovnih prilika. U hotelu Hills, svečano je otvoren Međunarodni sajam privrede – 100 EXPO, koji je okupio 250 izlagača iz pet zemalja, predstavnike privrednih komora, institucija, kompanija i poslovne lidere iz Bosne i Hercegovine i regiona.

Organizovan u okviru 39. izdanja projekta „100 najvećih u BiH i regionu“, jednog od najdugovječnijih poslovnih projekata u zemlji, 100 EXPO i ove godine potvrđuje da je povezivanje privrede mnogo više od susreta na jednom mjestu – to je prilika za otvaranje novih tržišta, razmjenu iskustava i stvaranje partnerstava koja mogu prerasti u konkretne poslovne rezultate.

Na svečanom otvaranju Emil Kučković, vlasnik i direktor Poslovnih novina pozdravljajući prisutne je, između ostalog, rekao: „Prošle godine Sarajevo je postalo regionalni centar poslovnih susreta zahvaljujući 100 EXPO. Ove godine s nama nisu samo kompanije i institucije iz Hrvatske, Srbije i regije, nego i iz Indije, Turske i Njemačke. Bosnu i Hercegovinu smo za samo dvije godine stavili na mapu evropskih sajmova.”

Zdravko Marinković, predsjednik Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, rekao je da provode niz aktivnosti usmjerenih na povezivanje poslovnih zajednica, unapređenje regionalne ekonomske saradnje i uklanjanje barijera u trgovini. Kako kaže, cilj je stvaranje povoljnijeg poslovnog ambijenta, lakši pristup regionalnim tržištima i pružanje konkretne podrške kompanijama u razvoju poslovanja.

Potpredsjednica Hrvatske gospodarske komore Marina Rožić, istakla je da je Hrvatska najznačajniji gospodarski partner BiH. „Robna razmjena je premašila je 4 milijarde eura čime pokazujemo značaj, brigu i potencijal međusobne suradnje. Svojim prisustvom želimo poslati jasnu poruku i iskazati interes za daljnjim razvojem gospodarskih odnosa.“

Mihailo Vesović, zamjenik predsjednika Privredne komore Srbije istakao je u svom uvodnom obraćanju da su u ovim specifičnim vremenima proizvodnja hrane i energetska stabilnost ključne, a niti jedna zemlja u regionu ne može to sama. To dovoljno govori o značaju povezivanja, naglasio je.

Gradonačelnik Grada Sarajeva Samir Avdić zaželio je svima dobrodošlicu: „S ponosom možemo reći, da je danas grad Sarajevo regionalni centar poslovnih susreta, investicija i međunarodne privredne saradnje. Ovakvi događaji pokazuju da smo i grad velikih poslovnih prilika.“

Mayank Jagwani, direktor kompanije Hazel International d.o.o. i osnivač Indo-hrvatske gospodarske komore pozdravio je goste rekavši da je na 100 EXPO doveo kompanije, koje će se predstaviti u indijskom paviljonu. I pozvao privrednike da se tokom naredna dva dana sastanu s njima i razgovaraju o partnerstvima u okviru B2B susreta.

Sajam je svečano otvorila Lidija Bradara, predsjednica Federacije Bosne i Hercegovine, porukom koja je istakla važnost predstavljanja zemlje kao pouzdane poslovne destinacije.

„Neka ovaj sajam bude najbolja razglednica naše zemlje narednih dana i izravan poziv svim investitorima da je BiH sigurna zemlja, zemlja vrijednih ljudi i dobrih ideja“, poručila je Bradara.

Nakon obraćanja, zvaničnici i predstavnici institucija zajednički su presjekli vrpcu i zvanično označili početak sajamskih aktivnosti. Uslijedio je obilazak izlagačkog prostora, tokom kojeg su se upoznali s kompanijama, njihovim proizvodima, uslugama i poslovnim ponudama.

Četiri paviljona, jedna poslovna adresa

Međunarodni karakter ovogodišnjeg 100 EXPO-a posebno dolazi do izražaja kroz nacionalne paviljone Hrvatske, Srbije i Indije, koji predstavljaju prostor za promociju kompanija, privrednih potencijala i mogućnosti saradnje s različitim tržištima.

Hrvatski paviljon donosi predstavljanje kompanija i poslovnih kapaciteta susjedne zemlje, dok srbijanski paviljon otvara dodatni prostor za povezivanje privrednika i jačanje regionalne saradnje. Indijski paviljon, realizovan uz učešće partnera okupljenih oko Indo-hrvatske gospodarske komore i kompanije Hazel International d.o.o., donosi dodatnu međunarodnu dimenziju sajmu i otvara prostor za razgovore o poslovnim vezama i saradnji s indijskim tržištem.

Sajamsku ponudu upotpunjuje PROPERTY EXPO, posvećen tržištu nekretnina, investicijama i razvoju stambenih i poslovnih projekata. Posjetiocima pruža priliku da upoznaju nove projekte, istraže mogućnosti ulaganja i povežu se s potencijalnim partnerima.

Za kompanije koje žele proširiti poslovanje, pronaći dobavljače, uspostaviti nove distributivne kanale ili predstaviti svoje proizvode potencijalnim partnerima, 100 EXPO pruža priliku da na jednom mjestu ostvare kontakte koji bi inače zahtijevali mnogo više vremena i pojedinačnih susreta.

Mogu li komore brže od politike?

Konferencijski program otvorio je pitanja koja direktno utiču na svakodnevno poslovanje kompanija: koliko je regionalno tržište zaista povezano, šta usporava privrednu saradnju i koje odluke mogu ubrzati investicije i rast.

Prvi panel, „Region bez granica: mogu li komore ono što politika ne može?“, okupio je predstavnike privrednih komora Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije, kao i Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA).

O regionalnim ekonomskim odnosima, unapređenju trgovinske razmjene i stvaranju povoljnijih uslova za poslovanje razgovarali su Marina Rožić, potpredsjednica Hrvatske gospodarske komore, Mihailo Vesović, zamjenik predsjednika Privredne komore Srbije, Zdravko Marinković, predsjednik Vanjskotrgovinske komore BiH, Goran Račić, predsjednik Privredne komore Republike Srpske, i Marko Kubatlija, direktor FIPA-e.

U fokusu razgovora bilo je pitanje šta privredne komore mogu konkretno uraditi u narednih 12 mjeseci kako bi kompanijama olakšale pristup regionalnim tržištima, unaprijedile saradnju i otvorile nove poslovne prilike – bez čekanja na političke dogovore.

Investicije koje prave razliku

Drugi panel, „Investiraj ili stagniraj: odluke koje su nas napravile velikima“, stavio je u središte pažnje odluke koje određuju dugoročni razvoj kompanija, njihovu konkurentnost i sposobnost da odgovore na promjene tržišta.

O iskustvima iz industrije, energetike, poštanskih usluga, bankarstva, aviosaobraćaja i digitalne trgovine govorili su Branimir Muidža, generalni direktor Heidelberg Materials Cement BiH i generalni direktor Heidelberg Materials grupacije u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj; Mirza Ustamujić, direktor Energoinvesta; Mitja Kovačič, zamjenik generalnog direktora Bimala; Adis Šehić, generalni direktor BH Pošte; Borislav Trlin, predsjednik Uprave Razvojne banke FBiH; Dino Selimović, v. d. direktora Međunarodnog aerodroma Sarajevo; i Erol Ferović, direktor Ananasa.

Razgovor je otvorio niz važnih tema: ulaganja u tehnologiju i modernizaciju poslovanja, razvoj zaposlenih, širenje na nova tržišta, dostupnost finansiranja i prilagođavanje sve zahtjevnijem poslovnom okruženju.

Posebnu pažnju privuklo je završno pitanje panelistima – u šta bi uložili 10 miliona KM kada bi im taj iznos bio dostupan već sutra? Odgovori na ovakvo pitanje stavljaju u fokus ono što često pravi razliku između opstanka i rasta: prepoznavanje pravog trenutka, jasnu investicionu strategiju i spremnost da se donesu odluke koje određuju budućnost kompanije.

Zaključak, sa kojim su se složili, jeste da nam trebaju sposobni, hrabri i odvažni ljudi koji će znati iskoristiti potencijal i investiciju.

Od poslovnih susreta do konkretnih partnerstava

Pored izložbenog prostora i konferencijskih panela, važan dio programa čine B2B susreti, koji kompanijama omogućavaju direktno povezivanje s potencijalnim kupcima, dobavljačima i partnerima. Time 100 EXPO ne ostaje samo mjesto predstavljanja proizvoda i usluga već postaje prostor za konkretne razgovore o širenju poslovanja, investicijama i zajedničkim projektima.

Program prvog dana zaokružit će gala večer projekta „100 najvećih u BiH i regionu“, posvećena kompanijama koje svojim poslovnim rezultatima, razvojem i doprinosom privredi potvrđuju značaj uspješnog i odgovornog poslovanja.

Organizatori sajma su Poslovne novine, uz Vanjskotrgovinsku komoru Bosne i Hercegovine kao suorganizatora.

Sajam 100 EXPO traje 20. i 21. oktobra u hotelu Hills u Sarajevu. Drugog dana sajam je otvoren od 9 do 16 sati, kada posjetioce očekuje nastavak sajamskih aktivnosti, predstavljanje izlagača, B2B sastanci i program nacionalnih paviljona.

Sarajevo je tako postalo mjesto na kojem se ne predstavljaju samo kompanije i njihovi proizvodi već i ambicije privrede koja traži nove prilike za rast. Jer, iza svakog dobrog poslovnog susreta može stajati novi ugovor, iza svake investicije novo radno mjesto, a iza svakog partnerstva tržište koje je do juče bilo nedostižno.