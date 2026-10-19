Planska isključenja električne energije na području TK
Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:
Dana 20.10.2026. godine (utorak) na području:
1. Grada Tuzle u dijelu ulica Potočka mahala, Hadži Bajazidova mahala, Kruševac i Prokopac u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.
2. Grada Srebrenika u naseljima Falešići, Moranjci i Čekanići u vremenu od 08:30 do 16:00 sati.
3. Općine Banovići u naseljima Bečići, Nasubašići i Željova u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.
4. Grada Gračanice u naseljima: Gajevi, Drijenča, Lendići, Javor, Malta, Pašalići, Piskavica, Škahovica,
Soko, Serhatlije, Babići u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.
Dana 21.10.2026. godine (srijeda) na području Grada Gračanice:
– u naseljima: Pribava, dio industrijske Pribava,te dio naselja Donja Lohinja i dio naselja Gornja Lohinja u vremenu od 09:00 do 11:00 sati.
– u naseljima: Seljanuša, Daništa, Straževac, Žuže, kompletno naselje Vranovići i kompletna naselja Gornji Doborovci i Doborovci u vremenu od 12:00 do 14: 00 sati.