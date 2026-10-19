Košarkaši Slobode Energoinvest sutra će pred domaćom publikom odigrati prvu utakmicu nove sezone ABA 2 lige. Protivnik tuzlanskom timu bit će TFT iz Skoplja, prošlosezonski finalista ovog regionalnog takmičenja. Utakmica je na rasporedu od 18 sati.

Sloboda otvara ABA 2 ligu: U Mejdan stiže prošlosezonski finalista

Nakon što su prošle sezone takmičenje završili eliminacijom od Sutjeske, košarkaši Slobode ove godine žele napraviti iskorak na regionalnoj sceni. Dodatnu priliku za to pruža i novi sistem takmičenja, koji podrazumijeva domaće i gostujuće utakmice. Iz kluba smatraju da je takav format pravedniji i da ekipama ostavlja više prostora da pokažu svoj kvalitet.

„Znate da smo prošle godine isto igrali ABA 2 ligu i da smo nesretno ispali od Sutjeske, gdje smo u tim susretima bili desetkovani zbog povreda. Ove godine nastojimo da se dignemo stepenicu više. Imamo dobru atmosferu u ekipi i dvije vezane pobjede”, kazao je Aid Berbić, predsjednik OKK Sloboda Energoinvest Tuzla.

Prvi izazov bit će ekipa TFT-a iz Skoplja, koja je prošle sezone stigla do finala ABA 2 lige. Iako je makedonski predstavnik promijenio igrački kadar, u stručnom štabu Slobode svjesni su kvaliteta protivnika.

„Mi smo prije 20 dana trebali da počnemo ligu, međutim počinjemo sutra. To nam nije poremetilo ritam i formu. Igramo protiv tima koji je prošle godine igrao finale ABA 2 lige. Istina, puno su promijenili tim, ali kvalitet tima je otprilike na sličnom nivou kao prošle godine”, rekao je Marko Trbić, trener OKK Sloboda Energoinvest Tuzla.

Regionalno takmičenje predstavlja dodatnu motivaciju i za igrače Slobode. Nakon dvije uzastopne pobjede, vjeruju da ekipa napreduje iz utakmice u utakmicu.

„Nema bolje motivacije za našu ekipu jer se igra regionalno takmičenje. Dolazi finalista prošlogodišnji i mislim da ćemo dati sve od sebe da dođemo do pozitivnog rezultata. Treniramo dobro, iz utakmice u utakmicu vjerujem da rastemo. Nadam se da ćemo nastaviti tako i da ćemo i sutra pokazati da smo još porasli kao ekipa”, izjavio je Sani Čampara, košarkaš OKK Sloboda Energoinvest Tuzla.

Iz Slobode posebno ističu značaj domaćeg terena i podrške navijača, od kojih očekuju da budu njihov šesti igrač.

„Čini mi se ove dvije utakmice, bez obzira što smo u prvoj odigrali jako loše kući, znatno veći broj gledalaca je nego prošle godine i nadam se da će se taj trend nastaviti i da ćemo mi svojim odnosom, pristupom i igrom zaslužiti i na neki način privoliti ljude, da što više ljudi dođe“, kazao je Trbić.

„Dosta znači kada se umoriš na utakmici, kada vidiš što više navijaća te bodri da jednostavno daju ti neka krila i tvoj su šesti igrač, samim tim i prave dodatni pritisak na protivničku ekipu. Tako da bih volio da ih vidim i sutra u što većem broju i kako ide sezona da ih vidim sve više i više i na kraju možda i napunimo Mejdan”, dodao je Čampara.

U Slobodi vjeruju da bi pobjeda na otvaranju regionalnog takmičenja donijela dodatno samopouzdanje za nastavak sezone. Uz dobru formu, motivaciju i podršku s tribina Mejdana, Tuzlaci se nadaju uspješnom početku borbe za plasman u narednu fazu ABA 2 lige.