Sutra Dan žalosti u Lukavcu zbog smrti ratnog veterana Miladina Vujanovića

Adin Jusufović
Miladin Vujanović

Dan žalosti u Lukavcu bit će obilježen sutra, 20. oktobra, povodom smrti Miladina Vujanovića, ratnog veterana kojeg su saborci i sugrađani pamtili po hrabrosti, humanosti i nesebičnoj pomoći drugima.

Odluku o proglašenju Dana žalosti donio je gradonačelnik Lukavca.

Prema donesenoj odluci, zastave će biti spuštene na pola koplja ispred zgrade Gradske uprave, kao i na objektima javnih ustanova i preduzeća čiji je osnivač Grad Lukavac.

Tokom Dana žalosti neće biti održavani javni, kulturni i zabavni programi na javnim mjestima. Ugostiteljski objekti dužni su prilagoditi poslovanje obilježavanju ovog dana, dok se otkazuju manifestacije i okupljanja koja bi mogla narušiti njegovo dostojanstveno obilježavanje.

Miladin Vujanović bio je pripadnik 212/222. Bosanske oslobodilačke brigade Gračanica, Lukavac i Doboj-Istok. Njegovi saborci oprostili su se od njega prisjećajući se zajedničkih ratnih dana, njegove požrtvovanosti i spremnosti da pomogne drugima.

U obrazloženju odluke o proglašenju Dana žalosti istaknuto je da je Vujanović tokom rata pokazivao hrabrost i odlučnost, a da je uprkos teškim životnim okolnostima sačuvao vedar duh i bliskost s ljudima.

Njegovi prijatelji i saborci opisali su ga kao pouzdanog i odanog čovjeka na kojeg su se mogli osloniti i u najtežim trenucima.

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