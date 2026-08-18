Zenica danas u žalosti: Posljednji ispraćaj pet planinara stradalih na Elbrusu

Jasmina Ibrahimović
Zenica danas u žalosti: Posljednji ispraćaj pet planinara stradalih na Elbrusu
Zenica danas u žalosti: Posljednji ispraćaj pet planinara stradalih na Elbrusu

Danas, 18. augusta, na području Zenice je Dan žalosti povodom tragične smrti pet zeničkih planinara koji su stradali tokom uspona na Elbrus u Rusiji.

Odlukom Grada Zenica zastave Bosne i Hercegovine i Grada bit će spuštene na pola koplja, a javne manifestacije zabavnog karaktera neće se održavati.

U sedmočlanoj ekspediciji bili su iskusni zenički planinari povezani s Gorskom službom spašavanja Zenica i Planinarskim društvom „Vedro“. U tragediji su živote izgubili Alma Okanović, Denis Okanović, dr. Meliha Čaušević, Nermin Talam i Almir Krivdić.

Dvojica članova ekspedicije, Haris Adilović i Kemal Vidimlić, preživjela su nesreću i početkom augusta vratila se u Zenicu.

Današnji Dan žalosti i posljednji ispraćaj bit će prilika da porodice, prijatelji, kolege, planinari i građani Zenice odaju počast petero sugrađana čija je tragična smrt ostavila dubok trag u cijeloj zajednici.

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