Dan žalosti u Brčkom proglašen je danas zbog pogibije četvorice pripadnika EUFOR-a, koji su jučer izgubili život u padu vojnog helikoptera na području Brčko distrikta. Odluku je donio gradonačelnik Siniša Milić, izražavajući solidarnost s porodicama stradalih vojnika i građanima Italije.

Poginuli pripadnici EUFOR-a bili su članovi italijanskih oružanih snaga, angažovani u mirovnoj misiji čiji je zadatak očuvanje mira i stabilnosti u Bosni i Hercegovini.

Gradonačelnik Milić istakao je da proglašenje Dana žalosti predstavlja izraz poštovanja prema stradalim vojnicima i podrške njihovim porodicama.

Posebno je ukazao na postupke pilota helikoptera, koji su, prema njegovim riječima, nastojali zadržati letjelicu u zraku i spriječiti njen pad na naseljeno područje. Time su, kako je naglasio, izbjegnute i civilne žrtve.

Dan žalosti u Brčkom obilježava se spuštanjem zastava

Povodom Dana žalosti, zastave Bosne i Hercegovine na svim institucijama Brčko distrikta danas će biti spuštene na pola koplja.

Mediji koji emitiraju program na području Distrikta također će prilagoditi svoje programske sadržaje obilježavanju Dana žalosti.

Četvorica italijanskih vojnika poginula su u četvrtak, 29. oktobra, kada se srušio helikopter EUFOR-a u Brčkom.

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Prema podacima EUFOR-a, u nesreći je povrijeđeno još 11 osoba. Dvoje povrijeđenih prevezeno je na liječenje u Tuzlu, dok se devetero nalazi u zdravstvenim ustanovama u Brčkom. Svi su u stabilnom stanju, a pokrenuta je istraga o uzrocima nesreće