Stonoteniseri Kreke slavili u Sarajevu, nakon četiri kola imaju dvije pobjede

Stonoteniseri Kreke iz Tuzle ostvarili su pobjedu i poraz u trećem i četvrtom kolu muške Premijer lige Bosne i Hercegovine. Tuzlanski klub savladao je STK Spin 2012 iz Sarajeva rezultatom 4:3, dok je u drugom susretu poražen od favorizirane Aladže sa 4:0.

Utakmica protiv STK Spin 2012 donijela je neizvjesnu borbu do samog kraja, a igrači Kreke uspjeli su doći do važne pobjede. U narednom susretu protiv Aladže nisu uspjeli pružiti ozbiljniji otpor favoriziranom protivniku.

Za STK Kreka Tuzla nastupili su kapiten Edin Gutić, Amar Isabegović i Kerim Fazlić, pod vodstvom trenera Gorana Rajčića.

Nakon četiri odigrana kola stonoteniseri Kreke imaju izjednačen učinak od dvije pobjede i dva poraza.

U naredna dva kola tuzlanski tim igrat će pred domaćom publikom. Prvi susret zakazan je za 31. oktobar protiv STK Hašim Spahić iz Ilijaša, dok će dan kasnije, 1. novembra, ugostiti STK Perućica iz Foče.

Iz tuzlanskog kluba očekuju dobre rezultate u predstojećim susretima, u koje ulaze s ambicijom da ostvare dvije pobjede i poprave svoj položaj na prvenstvenoj tabeli.