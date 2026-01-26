STK Kreka upisao dva boda u Premijer ligi BiH

U Premijer ligi Bosne i Hercegovine danas su odigrana 11. i 12. kolo, a stonoteniseri STK Kreka upisali su dva važna boda nakon poraza od Mladosti iz Zenice i pobjede protiv ekipe STK Banja Luka.

U prvom susretu STK Kreka je, bez povrijeđenog kapitena Edina Gutića, nastupila u podmlađenom sastavu i poražena od STK Mladost (Zenica) rezultatom 0:4. Iako rezultatske neizvjesnosti nije bilo, u dvorani su viđeni borbeni dueli i atraktivni poeni, koje je publika nagradila aplauzima.

U drugoj utakmici Tuzlaci su prikazali znatno bolju igru i savladali STK Banja Luka sa 4:2. Ključnim se pokazao meč parova, koji je pripao ekipi Kreke i donio važan zamah u nastavku susreta. Gosti su se potom vratili u meč i smanjili na 3:2, ali je pobjednik odlučen u šestom duelu, nakon kojeg je Kreka potvrdila trijumf i osvojila nova dva boda.

Za STK Kreka nastupili su Amar Isabegović, Kerim Fazlić, Adi Muratović i Amar Jaganjac, uz vođstvo trenera Gorana Rajčića.