Potvrđena optužnica protiv Tuzlaka zbog pokušaja ubistva komšinice

Potvrđena optužnica – Kantonalni sud u Tuzli potvrdio je optužnicu protiv Saliha Hidanovića (61), osumnjičenog da je u julu ove godine nožem povrijedio komšinicu i prijetio da će je ubiti.

Sudija za prethodno saslušanje Kantonalnog suda u Tuzli potvrdio je optužnicu Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona protiv Saliha Hidanovića (61) iz Tuzle zbog krivičnog djela pokušaj ubistva.

Prema navodima iz optužnice, incident se dogodio 14. jula 2026. godine u popodnevnim satima, u tuzlanskom naselju Solina, nakon kraćeg verbalnog sukoba s komšinicom M. H. (64).

Hidanović je, kako se navodi u optužnici, u stanju bitno smanjene uračunljivosti usljed alkoholisanosti, naoružan većim kuhinjskim nožem krenuo prema komšinici i uputio joj ozbiljne prijetnje. Potom joj je nožem nanio reznu povredu i nastavio prijetiti da će je usmrtiti.

U izvršenju prijetnji spriječili su ga prisutni građani.

Na prijedlog postupajućeg tužioca, Kantonalni sud u Tuzli produžio je Hidanoviću pritvor nakon potvrđivanja optužnice, u zakonski predviđenom roku.

Potvrđivanje optužnice znači da sud smatra da postoji dovoljno osnova da se postupak nastavi, ali ne predstavlja dokaz krivice optuženog.