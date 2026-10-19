Potvrđena optužnica protiv Tuzlaka zbog pokušaja ubistva komšinice

Selma Jatić
Potvrđena optužnica

Potvrđena optužnica – Kantonalni sud u Tuzli potvrdio je optužnicu protiv Saliha Hidanovića (61), osumnjičenog da je u julu ove godine nožem povrijedio komšinicu i prijetio da će je ubiti.

Sudija za prethodno saslušanje Kantonalnog suda u Tuzli potvrdio je optužnicu Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona protiv Saliha Hidanovića (61) iz Tuzle zbog krivičnog djela pokušaj ubistva.

Prema navodima iz optužnice, incident se dogodio 14. jula 2026. godine u popodnevnim satima, u tuzlanskom naselju Solina, nakon kraćeg verbalnog sukoba s komšinicom M. H. (64).

Hidanović je, kako se navodi u optužnici, u stanju bitno smanjene uračunljivosti usljed alkoholisanosti, naoružan većim kuhinjskim nožem krenuo prema komšinici i uputio joj ozbiljne prijetnje. Potom joj je nožem nanio reznu povredu i nastavio prijetiti da će je usmrtiti.

U izvršenju prijetnji spriječili su ga prisutni građani.

Na prijedlog postupajućeg tužioca, Kantonalni sud u Tuzli produžio je Hidanoviću pritvor nakon potvrđivanja optužnice, u zakonski predviđenom roku.

Potvrđivanje optužnice znači da sud smatra da postoji dovoljno osnova da se postupak nastavi, ali ne predstavlja dokaz krivice optuženog.

 

pročitajte i ovo

Vijesti

Food Bazar u Tuzli: Ukusna hrana za izgradnju izletišta „Zmajevo srce“

Tuzla i TK

Tuzla: Grad soli, Panonskih jezera i priča koje vrijedi otkriti

Tuzla i TK

Potvrđena optužnica protiv sedam osoba za požar u Domu penzionera u...

Vijesti

Završena sanacija puteva u Tuzli na tri lokacije

BiH

Potvrđena optužnica zbog veličanja Slobodana Praljka u Čapljini

Vijesti

Berizu Kabiloviću potvrđeno 19 godina zatvora

Vijesti

Danas u BKC-u Tuzla promocija knjige „Ožiljci bez rana“

BiH

Emir Sulejmanović briljirao u pobjedi nad Barcelonom

DNEVNI KVIZ

Dnevni kviz – Koliko znate o sportu?

BiH

Na Manjači počinje najveća vojna vježba Oružanih snaga BiH u 2026. godini

Istaknuto

U Tuzli večeras promocija knjige „Ožiljci bez rana“ Ljiljane Haidar Diab

Učitati više