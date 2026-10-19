Danas je Međunarodni dan gin tonika: Priča o popularnom koktelu

Međunarodni dan gin tonika obilježava se danas, 19. oktobra, a posvećen je jednom od najpoznatijih koktela na svijetu. Kombinacija gina, tonika, leda i citrusa danas je nezaobilazna u ponudi brojnih barova, ali historija ovog pića znatno je zanimljivija nego što se na prvi pogled čini.

Iako se gin tonic danas najčešće povezuje s izlascima i druženjima, njegovi počeci vezani su za britansko kolonijalno razdoblje u Indiji. U to vrijeme kinin, supstanca izrazito gorkog okusa, koristio se za prevenciju i liječenje malarije.

Kako bi ublažili njegovu gorčinu, Britanci su napitke s kininom počeli kombinovati s drugim sastojcima, među kojima je bio i gin. Tako je postepeno nastala kombinacija koja je s vremenom postala jedan od najprepoznatljivijih koktela u svijetu.

Međunarodni dan gin tonika podsjeća na zanimljivu historiju pića

Popularnost gin tonica dijelom se krije u njegovoj jednostavnosti. Osnovnu kombinaciju čine gin i tonik, koji se poslužuju s ledom, najčešće uz krišku limuna ili limete.

Ipak, mogućnosti pripreme ovog koktela znatno su šire. Krastavac, ružmarin, bobičasto voće i različiti citrusi samo su neki od dodataka kojima se mijenjaju njegova aroma i okus.

Veliku ulogu ima i izbor samog gina. Pojedine vrste imaju izražen okus borovice, dok druge sadrže biljne, cvjetne ili začinske note. Različite vrste tonika također mogu utjecati na konačni okus pića.

Posebna pažnja posvećuje se i posluživanju. Gin tonic često se priprema u velikim čašama s dosta leda, a svježi sastojci koriste se kako za aromu tako i za dekoraciju.

Međunarodni dan gin tonika prilika je za podsjećanje na put ovog pića od nekadašnjih napitaka s kininom do savremenog koktela koji se danas priprema u brojnim varijacijama. Iako je kinin i dalje sastojak koji toniku daje prepoznatljivu gorčinu, količine koje se nalaze u današnjim tonicima nisu namijenjene liječenju malarije.