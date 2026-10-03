OKK Sloboda poražena od Orlovika na startu prvenstva BiH

OKK Sloboda poražena je u Mejdanu od Orlovika rezultatom 81:84 u prvom kolu prvenstva Bosne i Hercegovine, iako je tuzlanski tim nakon prvog poluvremena imao devet poena prednosti.

Sloboda je dobro otvorila utakmicu i nakon prve četvrtine vodila 23:19, dok je do odlaska na odmor prednost povećala na 40:31.

U nastavku susreta gosti iz Žepča zaigrali su znatno bolje. Orlovik je u trećoj četvrtini smanjio zaostatak na samo tri poena, a u posljednjih deset minuta uspio je preokrenuti rezultat i doći do pobjede 84:81.

OKK Sloboda nije sačuvala prednost iz prvog poluvremena

Najefikasniji u redovima Slobode bio je Čampara sa 20 poena, Williams je postigao 16, dok su Gobović i Jakupović dodali po 11 poena.

U ekipi Orlovika Rizvić je ubacio 15 poena, Gavrić i Delić po 13, Ahmedović 11 uz osam skokova, dok je Cvitanović susret završio sa 10 poena.

OKK Sloboda u narednom kolu gostuje ekipi Basketa iz Živinica, koja je na otvaranju prvenstva savladala Mladost u Mrkonjić Gradu rezultatom 71:64.