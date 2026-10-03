Jesen je idealno vrijeme za ove tri vrste voća: Pomažu i probavi

S dolaskom jeseni mijenjaju se i namirnice koje su nam dostupne, a među plodovima koji obilježavaju ovu sezonu posebno se izdvajaju jabuke, kruške i bobičasto voće. Osim što su praktične za svakodnevnu konzumaciju, ove voćke sadrže hranjive materije koje imaju važnu ulogu u očuvanju zdravlja probavnog sistema.

Vlakna su jedan od razloga zbog kojih se preporučuje njihovo uvrštavanje u jelovnik. Ona doprinose redovnom pražnjenju crijeva, a pojedine vrste služe i kao hrana korisnim bakterijama koje žive u probavnom traktu.

Jabuka je jednostavan izbor za svaki dan

Jabuke su dostupne u brojnim sortama, a mogu se jesti kao užina ili koristiti u pripremi doručka, salata i deserata. Njihova nutritivna vrijednost ne ogleda se samo u vitaminima i mineralima već i u vlaknima i biljnim spojevima.

Jedna jabuka sadrži približno četiri grama vlakana, koja mogu doprinijeti osjećaju sitosti i urednoj probavi. Sadrži i fenolne spojeve, koji imaju antioksidativna svojstva.

Ako se jabuka jede s korom, organizam dobija dodatna vlakna i antioksidanse. Zbog toga je, nakon temeljitog pranja, nije potrebno guliti.

Kruške mogu pomoći kod neredovne probave

Sočne i prirodno slatke, kruške su pogodne za konzumaciju između obroka, ali i kao sastojak različitih jesenjih jela. Njihova prednost je i sadržaj vlakana, kojih u jednom plodu srednje veličine ima oko šest grama.

Kruške sadrže pektin, rastvorljivo vlakno koje u crijevima upija vodu i doprinosi formiranju stolice. Pektin je ujedno prebiotik, što znači da može poslužiti kao izvor hrane korisnim crijevnim bakterijama.

Zahvaljujući kombinaciji vlakana, fruktoze i sorbitola, kruške kod nekih osoba mogu imati blagi laksativni učinak. Ipak, reakcije se razlikuju, pa ih je najbolje konzumirati u skladu s vlastitom tolerancijom.

Maline i kupine za dodatni unos vlakana

Bobičasto voće može biti dio prehrane tokom cijele godine, uključujući i jesen, kada su maline i kupine među sezonskim izborima. Mogu se dodati u jogurt, kašu, smoothie ili jesti samostalno.

Šolja ovog voća može sadržavati približno osam grama vlakana. Ona podržavaju rad crijeva, dok polifenoli, biljni spojevi prisutni u bobičastom voću, imaju antioksidativna svojstva i predmet su istraživanja zbog mogućeg utjecaja na upalne procese.

Njihove sjemenke također doprinose unosu nerastvorljivih vlakana, koja pomažu kretanju sadržaja kroz probavni trakt.

Uravnotežena prehrana ne podrazumijeva oslanjanje na jednu namirnicu, već raznovrstan izbor voća, povrća i drugih izvora hranjivih materija. Jabuke, kruške, maline i kupine mogu biti jednostavan način da se tokom jeseni poveća unos vlakana i obogate svakodnevni obroci.