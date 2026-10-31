Šta znače crne tačkice u banani i jesu li sigurne za jelo?

Crne tačkice u banani, koje se mogu primijetiti kada prerežemo ili pojedemo plod, nisu znak kvarenja niti razlog za zabrinutost. Riječ je o ostacima nerazvijenih sjemenki, koje su toliko sitne i mekane da ih najčešće i ne primjećujemo tokom jela.

Banane su među najčešće konzumiranim voćem, a koriste se za pripremu smoothieja, kolača, voćnih salata i brojnih drugih jela. Ipak, mnogi ne znaju šta predstavljaju sitne tamne tačkice koje se nalaze u njihovoj sredini.

Prema pisanju magazina Southern Living, objašnjenje se krije u načinu na koji su se banane razvijale i uzgajale tokom godina.

Zašto banane imaju crne tačkice?

Botanički gledano, banane pripadaju grupi bobičastog voća, iako ih većina ljudi ne doživljava na taj način. U istu botaničku kategoriju ubrajaju se i paradajz, grožđe i kivi.

Divlje banane imaju razvijene, tvrde sjemenke, dok su sorte koje danas kupujemo u trgovinama uzgajane tako da imaju mekšu unutrašnjost, slađi okus i gotovo neprimjetne sjemenke.

Upravo su crne tačkice u banani ostaci sjemenki koje se nisu razvile. One ne sazrijevaju u tvrdo sjeme iz kojeg bi mogla izrasti nova biljka, kao što je slučaj kod mnogih drugih vrsta voća.

Zbog toga su ove tačkice prirodan dio ploda i potpuno su sigurne za konzumaciju.

Zašto današnje banane nemaju prave sjemenke?

Većina banana koje se prodaju u trgovinama potječe od komercijalno uzgajanih sorti koje ne stvaraju funkcionalne sjemenke.

Umjesto razmnožavanja sjemenkama, ove biljke uglavnom se razmnožavaju vegetativnim putem, što znači da nove biljke nastaju iz dijelova postojećih.

Takav način uzgoja omogućava proizvodnju plodova ujednačenog izgleda, okusa i karakteristika, što olakšava njihovu prodaju i transport.

Međutim, postoji i nedostatak. Zbog male genetske raznolikosti komercijalne sorte banana mogu biti osjetljivije na određene biljne bolesti.

Sitne tamne tačkice u sredini banane, dakle, ne ukazuju na to da je plod pokvaren. Na svježinu banane prije svega treba obratiti pažnju kroz njen miris, teksturu i eventualnu pojavu plijesni.