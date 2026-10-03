Pogledajte kako izgleda procedura glasanja na izborima

Procedura glasanja na Općim izborima 2026. obuhvata identifikaciju birača, preuzimanje glasačkih listića, njihovo označavanje i ubacivanje u predviđenu glasačku kutiju.

Centralna izborna komisija BiH objavila je detaljna uputstva za birače, uključujući način glasanja za različite nivoe vlasti, kao i informacije o korištenju novih izbornih tehnologija.

Biračima se preporučuje da prije dolaska na biračko mjesto upoznaju proceduru glasanja i način označavanja glasačkih listića.

U nastavku pogledajte kako izgleda postupak glasanja na Općim izborima 2026.