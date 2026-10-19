Tuzlanski maraton: Još 100 mjesta za jubilarni start

Tuzlanski maraton ove godine obilježava deseto izdanje, a organizatori su odlučili otvoriti dodatnih 100 startnih mjesta za sve koji se nisu uspjeli prijaviti u predviđenom roku. Prijave su ponovo otvorene danas u 8 sati i trajat će do sutra u 8 sati, odnosno do popunjavanja svih raspoloživih mjesta.

Iako je prvobitni rok za prijave istekao 15. oktobra, organizatori su odlučili napraviti izuzetak povodom jubilarnog izdanja i pokretanja nove internetske stranice sa unaprijeđenim sistemom prijavljivanja.

Zainteresovani trkači mogu se prijaviti putem stranice tuzlanskimaraton.com, a kotizaciju je moguće odmah platiti bankovnom karticom. Nakon uspješne uplate, potvrda stiže na elektronsku poštu, dok se ime učesnika automatski pojavljuje na startnoj listi.

Tuzlanski maraton slavi deset godina posebnom medaljom

Deseto izdanje maratona bit će održano u nedjelju, 25. oktobra, a organizatori su za ovu priliku pripremili posebno dizajniranu medalju.

Na medalji je broj deset oblikovan tradicionalnim ćilimskim motivom, dok trkač nosi kristal soli, jedan od prepoznatljivih simbola Tuzle. U pozadini su prikazani obrisi grada kroz koji će učesnici trčati.

Jubilarnu medalju dobit će svi učesnici koji uspješno pređu ciljnu liniju.

Organizatori su predstavili i novu službenu internetsku stranicu na kojoj su dostupne startne liste, informacije o utrkama i rezultati iz prethodnih godina. Na istoj platformi bit će objavljeni i rezultati ovogodišnjeg izdanja.

Prijave za 2027. godinu počinju već u nedjelju

Tuzlanski maraton već priprema i naredno izdanje. Prijave za utrku 2027. godine bit će otvorene u nedjelju, 25. oktobra, u 9 sati, istovremeno sa startom ovogodišnjeg maratona.

Za prvih 300 prijavljenih trkača predviđena je kotizacija od 40 KM.

Istog dana bit će otvorene i prijave za Tuzlansku noćnu peticu, koja će biti održana 31. jula 2027. godine, s početkom u 21 sat.

Ovogodišnji jubilarni maraton počinje u nedjelju u 9 sati, a dodatnih 100 mjesta predstavlja posljednju priliku za učešće u desetom izdanju ove sportske manifestacije.