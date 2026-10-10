Tuzlanski maraton okuplja više od 1.000 trkača: U oktobru jubilarno deseto izdanje

Tuzlanski maraton ove godine obilježava deseto izdanje, a za veliku sportsku manifestaciju koja će biti održana 25. oktobra već se prijavilo više od 1.000 učesnika iz Bosne i Hercegovine i svijeta. Osim pet trkačkih disciplina, ovogodišnji program donosi i Državno prvenstvo u polumaratonu, na kojem će se najbolji atletičari boriti za titule državnih prvaka.

Jubilarno izdanje Tuzlanskog maratona okupit će profesionalne atletičare, rekreativce i ljubitelje trčanja različitih generacija. Manifestacija koja se organizuje već deset godina postala je jedan od prepoznatljivih sportskih događaja u Bosni i Hercegovini.

Iz Organizacionog odbora navode da interes učesnika potvrđuje međunarodni značaj ovog takmičenja.

„Do sada je registrovano više od hiljadu trkača, među kojima su učesnici iz Bosne i Hercegovine, ali i brojnih drugih zemalja, što ovom događaju daje međunarodni karakter i dodatno doprinosi promociji Tuzle kao grada sporta“, saopćili su organizatori.

Tuzlanski maraton privlači učesnike iz Evrope, Amerike, Australije i Afrike

Među prijavljenim takmičarima iz inostranstva najviše ih dolazi iz Njemačke, a slijede učesnici iz Hrvatske, Austrije, Srbije, Nizozemske, Slovačke, Slovenije i Turske.

Prijavljeni su i trkači iz Švedske, Australije, Južne Afrike, Mađarske, Norveške, Sjedinjenih Američkih Država i Švicarske.

Organizatori ističu da ovakvo međunarodno učešće doprinosi promociji Tuzle, ali i potvrđuje da manifestacija privlači sportiste različitih iskustava i takmičarskih ambicija.

Na istoj stazi naći će se iskusni maratonci, profesionalni atletičari, rekreativci i oni koji prvi put učestvuju u organizovanom trkačkom događaju.

Pet trkačkih disciplina i Državno prvenstvo u polumaratonu

Program jubilarnog izdanja obuhvata pet disciplina, prilagođenih različitim kategorijama učesnika.

Trkači će se moći takmičiti na dionicama od pet i deset kilometara, u polumaratonu dužine 21 kilometar te maratonu od 42,195 kilometara.

Posebna kategorija je Školska utrka, namijenjena učenicima osnovnih i srednjih škola uzrasta od 14 do 18 godina.

Jedan od najznačajnijih dijelova ovogodišnjeg programa bit će Državno prvenstvo u polumaratonu, koje će okupiti atletičare u borbi za najbolje rezultate i državne titule.

Organizatori naglašavaju da je cilj različitih disciplina omogućiti učešće što većem broju građana, bez obzira na prethodno trkačko iskustvo.

Školska utrka ima i edukativni značaj jer potiče mlade na bavljenje sportom, razvijanje zdravih životnih navika i uključivanje u organizovane sportske aktivnosti.

Deset godina Tuzlanskog maratona

Tokom prethodnih izdanja Tuzlanski maraton izrastao je u manifestaciju koja, osim sportskog takmičenja, doprinosi promociji aktivnog načina života i sportskog turizma.

Događaj je proglašen manifestacijom od posebnog značaja za Tuzlanski kanton, a njegovo održavanje svake godine okuplja i brojne volontere, organizatore i građane koji pružaju podršku učesnicima.

Iz Organizacionog odbora poručuju da deseto izdanje predstavlja priliku da se istakne doprinos svih koji su tokom godina učestvovali u organizaciji i razvoju maratona.

„Jubilej je prilika da se podsjeti kako maraton nije samo takmičenje u kojem se mjere vrijeme, kilometri i plasmani. To je i priča o ljudima koji mjesecima treniraju za svoj cilj, o volonterima koji daju doprinos organizaciji, podršci publike uz stazu i gradu koji kroz sport otvara prostor za susrete i nova iskustva“, navode organizatori.

Deseti Tuzlanski maraton bit će održan u nedjelju, 25. oktobra, uz pet takmičarskih disciplina i učešće više od hiljadu dosad prijavljenih trkača iz Bosne i Hercegovine i inostranstva.