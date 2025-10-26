Kiša nije spriječila hiljade učesnika: Sportski duh i zajedništvo obilježili deveti Tuzlanski maraton

Ulice Tuzle danas su bile ispunjene energijom, bojama i sportskim duhom – više od hiljadu trkača iz jedanaest država učestvovalo je u ovogodišnjem Tuzlanskom maratonu, potvrđujući status grada soli kao jednog od najvažnijih trkačkih središta u Bosni i Hercegovini.

U okviru manifestacije održano je pet različitih utrka, među kojima je glavnu pažnju privukao maraton – najzahtjevnija disciplina, u kojoj je pobjedu u muškoj konkurenciji odnio Matija Ivaković, dok je u ženskoj konkurenciji najbrža bila Emina Begović.

Veliku pažnju privukao je i polumaraton, u kojem je pobjedu ostvario Branislav Ćelić, dok je u ženskoj kategoriji najuspješnija bila Snježana Pisarić.

Na utrci dužine deset kilometara slavili su Amor Mahmutbegović i Emina Hojkurić, dok su u petokilometarskoj disciplini najbolji bili Mato Mićanović i Aneta Pavlićević.

Posebnu emociju donijela je školska utrka na dva kilometra, u kojoj je učestvovalo blizu 300 učenika srednjih škola. Najbrži među dječacima bio je Nikola Pavljašević iz Gimnazije „Sveti Franjo“, a u konkurenciji djevojčica Zana Kunosić iz Srednje medicinske škole Tuzla.

Iako je maraton održan po izuzetno kišnom i hladnom vremenu, to nije spriječilo učesnike i publiku da zajedno stvore atmosferu koja je, kako ističu organizatori, „pokazala pravi duh Tuzle“.

„Tuzlanski maraton je postao više od sportskog događaja, on promoviše zajedništvo, zdrav način života i pozitivan imidž našeg grada i države. Ponosni smo što iz godine u godinu rastemo i okupljamo sve veći broj trkača iz različitih krajeva svijeta“, poručili su organizatori manifestacije.

Tokom trajanja utrka, pojedine gradske ulice bile su zatvorene za saobraćaj, a cijela manifestacija protekla je bez incidenata zahvaljujući dobroj organizaciji i angažmanu volontera, medicinskih timova i pripadnika Uprave policije MUP-a TK koji su brinuli o sigurnosti takmičara i publike.

Deveti Tuzlanski maraton još jednom je pokazao da sport ima moć da povezuje ljude i promoviše vrijednosti solidarnosti, zdravlja i tolerancije, dok je Tuzla potvrdila svoju reputaciju grada sporta i pozitivne energije.