Dom zdravlja Tuzla organizuje obuke koje mogu spasiti život

Dom zdravlja Tuzla organizuje edukacije iz hitne medicinske pomoći koje zdravstvenim radnicima, ali i građanima, omogućavaju da nauče kako pravilno reagovati u situacijama kada je nečiji život ugrožen. Poseban značaj ovih obuka je u sticanju praktičnih vještina oživljavanja i korištenja defibrilatora, koje mogu biti presudne u prvim minutama nakon srčanog zastoja.

Kada osobi iznenada zastane srce, brzina reakcije ljudi koji se nalaze u njenoj blizini može odlučiti o ishodu. Pravovremeno započeta kardiopulmonalna reanimacija može udvostručiti ili čak utrostručiti šanse za preživljavanje, zbog čega poznavanje osnovnih postupaka prve pomoći nije važno samo za medicinare.

Dom zdravlja Tuzla pruža obuke i medicinarima i građanima

Rješenjem Federalnog ministra zdravstva od 7. aprila 2025. godine, JZNU Dom zdravlja „Dr. Mustafa Šehović“ Tuzla dobio je odobrenje za provođenje edukacija iz oblasti hitne medicinske pomoći, u skladu s važećim propisima Federacije Bosne i Hercegovine.

Služba hitne medicinske pomoći već provodi edukacije iz osnovnih mjera održavanja života (BLS), uz korištenje automatskog vanjskog defibrilatora (AED), neodložne životne potpore (ILS) i naprednih mjera održavanja života (ALS).

Programi su namijenjeni zdravstvenim profesionalcima, dok građani bez medicinskog obrazovanja mogu pohađati obuku iz prve pomoći koja uključuje osnovne postupke oživljavanja i upotrebu AED uređaja.

Tokom obuka polaznici uče kako prepoznati životno ugrožavajuća stanja, pravilno izvoditi masažu srca i koristiti opremu za reanimaciju. Napredni programi zdravstvenim radnicima omogućavaju dodatno usavršavanje u zbrinjavanju pacijenata u kritičnim stanjima.

Uspješnim završetkom edukacije polaznici stiču certifikate koji važe na području Federacije BiH. Time Dom zdravlja Tuzla, osim pružanja zdravstvenih usluga, doprinosi stručnom usavršavanju medicinskog osoblja i širenju znanja o spašavanju života među građanima.

Još nekoliko mjesta za oktobarske edukacije

Prema posljednjoj objavljenoj obavijesti Doma zdravlja, za BLS kurs zakazan za danas, 21. oktobra, bilo je preostalo još nekoliko slobodnih mjesta. Ograničen broj mjesta najavljen je i za ALS edukaciju koja će biti održana 22. i 23. oktobra.

Edukacije se održavaju u centru za kardiopulmonalnu reanimaciju, smještenom u suterenu Doma zdravlja Tuzla.

Zainteresovani kandidati prijave mogu dostaviti putem e-maila [email protected] ili se obratiti direktno ustanovi. Dodatne informacije dostupne su na brojevima telefona 035 310-740 i 035 310-741, kao i na zvaničnoj web stranici Doma zdravlja Tuzla.