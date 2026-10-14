Zbog problema u vodosnabdijevanju, otežano pružanje usluga u Domu zdravlja Tuzla

Dom zdravlja Tuzla danas se suočava s problemima u radu zbog prekida vodosnabdijevanja, koji je nastao usljed kvara na vodovodnoj mreži.

Iz ove zdravstvene ustanove izdali su vanredno saopćenje u kojem upozoravaju pacijente da je pružanje pojedinih zdravstvenih usluga znatno otežano.

Nedostatak vode posebno se odražava na rad laboratorije i stomatoloških službi, gdje je uredno vodosnabdijevanje neophodno za obavljanje svakodnevnih pregleda i medicinskih postupaka.

Iz JZNU Dom zdravlja „Dr. Mustafa Šehović“ Tuzla ističu da trenutna situacija predstavlja ozbiljnu prepreku u pružanju određenih usluga, prvenstveno laboratorijskih analiza i stomatoloških intervencija.

Otklanjanje kvara očekuje se tokom dana, a sanaciju bi trebalo izvršiti nadležno javno preduzeće. Nakon ponovnog uspostavljanja vodosnabdijevanja očekuje se i normalizacija rada ove zdravstvene ustanove.

Iz Doma zdravlja Tuzla uputili su apel pacijentima za strpljenje i razumijevanje dok se ne riješi problem s isporukom vode.