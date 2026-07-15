Federalna revizija u Tuzli: Milioni kasnili, nedostaju zdravstveni timovi

Federalna revizija u Tuzli utvrdila je da je Služba za zapošljavanje TK po prvi put od svog osnivanja i od kada se rade revizorski izvještaji dobila pozitivna revizorska mišljenja na finansijske izvještaje i usklađenost poslovanja sa zakonima.

S druge strane, Dom zdravlja Tuzla još nema dovoljan broj pojedinih zdravstvenih timova koje finansira Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.

Ovo su neki od najvažnijih nalaza iz dva izvještaja Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji se odnose na Javnu ustanovu Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i JZNU Dom zdravlja „Dr. Mustafa Šehović“ Tuzla.

Služba za zapošljavanje dobila je pozitivno mišljenje i o finansijskim izvještajima i o usklađenosti poslovanja sa zakonima i drugim propisima i jednu preporuku (za 2025. godinu).

Kod Doma zdravlja nije provedena nova potpuna revizija, već je kontrolisano šta je ova zdravstvena ustanova uradila po 13 preporuka dobijenih nakon revizije poslovanja za 2021. godinu.

Federalna revizija u Tuzli: Milioni za zapošljavanje čekali drugu polovinu godine

Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona planirala je 13,27 miliona KM za mjere aktivne politike zapošljavanja u 2025. godini, ali su programi koji se finansiraju iz vlastitih sredstava uglavnom pokretani tek u drugoj polovini godine.

Do kraja 2025. ukupno je realizovano 7,42 miliona KM, ali se samo 624.117 KM odnosilo na programe iz te godine. Zbog kasnog pokretanja programa značajan dio ugovorenih obaveza prenesen je u naredni period.

Od ukupno 7,32 miliona KM prenesenih obaveza po poticajnim mjerama, čak 5,87 miliona KM odnosilo se na programe iz 2025. godine. Revizori su ocijenili da takva praksa nije u skladu sa Zakonom o budžetima u FBiH.

Službi je zbog toga data preporuka da programe zapošljavanja provodi blagovremeno, kako bi se što veći dio planiranog novca iskoristio tokom godine za koju je i osiguran.

To je važno jer se iza budžetskih iznosa nalaze konkretne prilike za zapošljavanje žena, mladih bez radnog iskustva, osoba starijih od 50 godina, nekvalifikovanih i niskokvalifikovanih radnika, doktora medicine i stomatologije, kao i osoba koje žele pokrenuti vlastiti posao.

Jedan od programa, vrijedan 1,65 miliona KM, bio je namijenjen zapošljavanju pripadnika više teže zapošljivih kategorija i pokretanju 65 samostalnih djelatnosti. Program je pokrenut u drugoj polovini godine, a do kraja 2025. realizovano je 479.421 KM, odnosno nešto više od 35 posto ugovorenog iznosa.

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Kada ovakvi programi kasne, novac ne mora biti izgubljen, ali nezaposleni i poslodavci kasnije dobijaju mogućnost da ga koriste. Za građane to može značiti dodatne mjesece čekanja na posao, pripravničko iskustvo ili podršku za samozapošljavanje.

Revizori su naveli da do okončanja kontrole nije bilo dokaza da su početkom 2026. objavljeni novi pozivi, iako je za mjere zapošljavanja bilo planirano 8,15 miliona KM. Iz Službe su kao razlog naveli zatvaranje Fabrike koksa u Lukavcu, nakon kojeg se na evidenciju nezaposlenih prijavilo oko 500 radnika kojima je trebalo osigurati novčanu naknadu i zdravstveno osiguranje.