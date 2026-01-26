Dom zdravlja Tuzla: Objavljen konkurs za prijem ordinirajućih doktora

Javna zdravstveno – nastavna ustanova Dom zdravlja Dr. Mustafa Šehović Tuzla raspisuje javni konkurs za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom uz obavezan probni rad u trajanju od 3 mjeseca na pozicije:

Ordinirajući doktor – u Timu porodične medicine – Odjeljenje u sjedništu s ambulantama – Služba opšte porodične medicine Ordinirajući doktor – Odjeljenje za očne bolesti – Specijalističko – konsultativna zdravstvena zaštita Ordinirajući doktor u timu u Službi Pedijatrija

Opise poslova, uslove i način apliciranja možete pronaći OVDJE