Ambulante pune oboljele djece, vladaju viroze i gripa

Temperatura, kašalj, grlobolja i opšta slabost simptomi su kod velikog broja djece predškolske i školske dobi koja su u pratnji roditelja ovih dana potražila pomoć u nekoj od ambulanti Doma zdravlja Tuzla. Osim ovih, određeni broj malih pacijenata javlja se sa simptomima povraćanja i dijareje, također propraćenih temperaturom. Sve je to, kažu ljekari uobičajeno za ovo doba godine.

Pune čekaonice

„Ništa drugo nego očekivano da u ovo doba godine baš krenu akutne viroze kod djece što uveliko puni čakalonice svih nivoa zdravstvene zaštite od pedijatrijskih službi primarne, sekundarne i tercijarnih nivoa. Jest ove godine činjenica nešto ranije je krenula, već početkom decembra, prihodnih godina se to dešavalo januar na februar, početkom godine, ali ja smatram da pediatrijska slušba uvijek mora biti spremna da se odazove prilivu djece”, izjavila je dr. Dijana Dugonjić, načelnica Pedijatrijske službe Doma zdravlja Tuzla.

Iako je sezona virusa sličnih gripi pa i sama gripa ove godine stigla ranije i dalje je potrebno poduzimati mjere prevencije i izbjegavati kontakt sa osobama koje imaju neke od respiratornih infekcija. Kada su u pitanju djeca sa izraženim simptomima i temperaturom preporučuje se ostanak kući i liječenje do potpunog oporavka kako bi se spriječilo širenje bolesti u školi ili vrtićima.

„Mirovanje, odmor, simptomatska terapija, znači do oporavka kako bi se dijete zdravo vratilo u kolektivu, jer kolektivi su ti gdje se najviše i šire ove zarazne bolesti“, poručuje dr. Jasmina Brkić Džambić, epidemiologinja u Zavodu za javno zdravstvo TK.

Broj oboljelih u porastu

Epidemiološka situacija slična je i u regionu gdje se također bilježi rast broja oboljele djece, najčešće u dobi od 5 do 19 godina. No iako djeca čine većinu oboljelih, respiratorne infekcije zastupljene su i kod radno sposobnog stanovništva.

„U periodu od 29. septembra do 7. decembra 2025. godine, registrovano je 9320 oboljelih od akutnih respiratornih infekcija i 1353 slučaja bolesti sličnih gripi. Mi smo kontaktirali i u stalnom smo kontaktu i sa primarnim nivoima i sa domovima zdravlja, higijensko epidemiološkim službama, ali i sa Klinikom i ono što mogu kazati je da je broj oboljelih u protekloj sedmici u porastu“, izjavila je dr. Brkić Džambić.

U Klinici za zarazne bolesti zabilježen je porast broja hospitalizacija zbog respiratornih simptoma, uključujući potvrđene slučajeve influence A i COVID-19, dok su pod posebnim rizikom od obolijevanja od gripe starije osobe i hronični bolesnici. Njima se preporučuje i vakcinacija kako bi se spriječile moguće komplikacije. Tuzlanski kanton je dobio 7030 doza besplatnih vakcina protiv sezonske gripe, namijenjenih upravo starijim od 65 godina i hroničnim bolesnicima, te iz Zavoda pozivaju građane da iskoriste preostale doze i vakcinišu se.