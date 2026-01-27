Preminuo Alen Majdančić, predsjednik sindikata Doma zdravlja Tuzla

Iznenada i prerano, u 38. godini života, preminuo je Alen Majdančić, predsjednik sindikata Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Dr. Mustafa Šehović“ Tuzla.

„Alen Majdančić preselio je na Ahiret, ostavivši iza sebe dubok trag u kolektivu Doma zdravlja Tuzla, ali i u lokalnoj zajednici u kojoj je godinama bio izuzetno aktivan. Ovim povodom upućeno je iskreno saučešće njegovoj porodici, rodbini i prijateljima, kao i kolegama iz Odjeljenja za zdravstvenu njegu u zajednici i vanbolničku palijativnu njegu u okviru Službe opšte, odnosno porodične medicine.“ – saopćeno je iz ove zdravstvene ustanove.

Majdančić je rođen 1988. godine u Tuzli, a živio je u Vukovijama Donjim. Bio je uposlenik Doma zdravlja „Dr. Mustafa Šehović“ Tuzla, gdje je radio više od 14 godina. Po struci fizioterapeutski tehničar, srednje medicinsko obrazovanje stekao je u Tuzli i Gračanici. Profesionalni put vezao je za Odjeljenje za zdravstvenu njegu u zajednici i vanbolničku palijativnu njegu, gdje je bio izuzetno cijenjen kako među kolegama, tako i među pacijentima.

Pored profesionalnog angažmana u zdravstvenom sistemu, Alen Majdančić bio je vrlo aktivan u društvenom i kulturnom životu svoje zajednice. Kao predsjednik Udruženja mladih Vukovije učestvovao je u realizaciji više od 50 projekata u saradnji s nevladinim i humanitarnim organizacijama, s ciljem unapređenja kvaliteta života građana, a posebno mladih. Njegov rad u ovom segmentu više puta je prepoznat i nagrađivan.

Bio je i dugogodišnji član Kulturno-umjetničkog društva „7. april“, u kojem je s velikom posvećenošću obavljao brojne uloge i dao značajan doprinos radu društva.

Iza Alena Majdančića ostali su supruga Almira i dvoje maloljetne djece.

Detalji o dženazi i ukopu bit će objavljeni naknadno.