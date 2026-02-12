Studentima Farmaceutskog fakulteta omogućena stručna praksa u Domu zdravlja Tuzla

Selma Jatić
Studentima Farmaceutskog fakulteta omogućena stručna praksa u Domu zdravlja Tuzla
Studentima Farmaceutskog fakulteta omogućena stručna praksa u Domu zdravlja Tuzla

Studenti Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Tuzli od sada će stručnu praksu obavljati u JZNU Dom zdravlja Tuzla, zahvaljujući potpisanom sporazumu o saradnji između dvije institucije.

Sporazum studentima omogućava sticanje konkretnih znanja i vještina u realnom zdravstvenom okruženju, u skladu s profilom njihovog studija. Praktičan rad u Domu zdravlja pomoći će im da teorijsko znanje primijene u radu s pacijentima i zdravstvenim timovima.

U ime Doma zdravlja Tuzla sporazum je potpisala pomoćnica direktora za sektor medicinskih poslova prof. dr. med. sc. Lejla Mešalić, dok je u ime Fakulteta potpis stavila dekanica dr. sc. Nahida Srabović, uz prisustvo prodekanice za nastavu i studentska pitanja prof. dr. sc. Esmeralde Dautović.

Tokom sastanka razgovarano je o unapređenju saradnje s posebnim fokusom na kvalitetnije uslove za studente i proširenje mogućnosti za praktičnu nastavu. Dom zdravlja Tuzla ovom prilikom je zahvalio na priznanju koje mu je dodijelio Farmaceutski fakultet.

pročitajte i ovo

Vijesti

Preminuo Alen Majdančić, predsjednik sindikata Doma zdravlja Tuzla

Tuzla i TK

Dom zdravlja Tuzla: Objavljen konkurs za prijem ordinirajućih doktora

BiH

Prilika za studente iz BiH: Otvoren poziv za ferijalni rad u...

Vijesti

Dom zdravlja Tuzla: Evo koje ambulante danas ne rade

Tuzla i TK

Dom zdravlja Tuzla: Zbog snijega i nestanka struje obustavljen rad pojedinih...

Istaknuto

Ambulante pune oboljele djece, vladaju viroze i gripa

BiH

Budimo humani: Pomozimo majci dva dječaka za nastavak liječenja

Istaknuto

Vlada uskoro imenuje direktora FUP-a nakon sedam godina

Tuzla i TK

Omerović i Krivalić razgovarali o jačanju saradnje obrazovanja i Narodnog pozorišta Tuzla

Sport

Zmajevi večeras saznaju rivale u UEFA Ligi nacija 2026/27

Istaknuto

EU danas slavi broj koji BiH skoro deceniju ne može uvesti

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]