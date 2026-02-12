Studentima Farmaceutskog fakulteta omogućena stručna praksa u Domu zdravlja Tuzla

Studenti Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Tuzli od sada će stručnu praksu obavljati u JZNU Dom zdravlja Tuzla, zahvaljujući potpisanom sporazumu o saradnji između dvije institucije.

Sporazum studentima omogućava sticanje konkretnih znanja i vještina u realnom zdravstvenom okruženju, u skladu s profilom njihovog studija. Praktičan rad u Domu zdravlja pomoći će im da teorijsko znanje primijene u radu s pacijentima i zdravstvenim timovima.

U ime Doma zdravlja Tuzla sporazum je potpisala pomoćnica direktora za sektor medicinskih poslova prof. dr. med. sc. Lejla Mešalić, dok je u ime Fakulteta potpis stavila dekanica dr. sc. Nahida Srabović, uz prisustvo prodekanice za nastavu i studentska pitanja prof. dr. sc. Esmeralde Dautović.

Tokom sastanka razgovarano je o unapređenju saradnje s posebnim fokusom na kvalitetnije uslove za studente i proširenje mogućnosti za praktičnu nastavu. Dom zdravlja Tuzla ovom prilikom je zahvalio na priznanju koje mu je dodijelio Farmaceutski fakultet.