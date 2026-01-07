Prilika za studente iz BiH: Otvoren poziv za ferijalni rad u Njemačkoj 2026:

Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine pozvala je studentice i studente univerziteta u Bosni i Hercegovini da se prijave za ferijalni rad u Saveznoj Republici Njemačkoj tokom ljetnog raspusta 2026. godine.

Program ferijalnog rada realizuje se u saradnji sa Savezna agencija za rad SR Njemačke i namijenjen je isključivo redovnim studentima koji nisu upisani u završnu godinu studija.

Ova prilika omogućava studentima da tokom najmanje dva mjeseca rade u Njemačkoj, steknu radno iskustvo, unaprijede znanje jezika i upoznaju se s evropskim tržištem rada, a interesovanje se iz godine u godinu pokazuje kao izuzetno veliko.

Ko se može prijaviti i koji su uslovi

Pravo prijave imaju redovne studentice i studenti univerziteta u Bosni i Hercegovini koji nisu apsolventi, koji vrlo dobro ili dobro poznaju njemački jezik i koji su spremni raditi u Njemačkoj u kontinuitetu od najmanje dva mjeseca.

Poželjno je da kandidati ne ograničavaju izbor na određenu regiju ili grad, te da pokažu spremnost za rad u različitim industrijskim sektorima u kojima se nude poslovi. Prethodno radno iskustvo smatra se prednošću, ali nije obavezan uslov.

Prijava mora sadržavati dva popunjena i potpisana prijavna obrasca na njemačkom jeziku, dvije fotografije formata za pasoš, potvrdu o studentskom statusu i obrazac o upisu na studij ovjeren od strane fakulteta, kopiju pasoša, kao i izvod s portala Anabin kojim se potvrđuje status visokoškolske ustanove.

Ukoliko su dokumenti izdati na jezicima u službenoj upotrebi u BiH, obavezan je i ovjeren prijevod na njemački ili engleski jezik.

Način prijave i rokovi

Zainteresirani studenti dokumentaciju dostavljaju preporučenom poštom nadležnim službama za zapošljavanje prema sjedištu fakulteta, u Federaciji BiH kantonalnim službama za zapošljavanje, u Republici Srpskoj filijalama Zavoda za zapošljavanje RS, a studenti iz Brčko Distrikta Zavodu za zapošljavanje Brčko Distrikta BiH.

Prijave je moguće dostaviti i direktno na adresu Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine u Sarajevu, uz obaveznu naznaku „Prijava za Ferijalni rad u SR Njemačkoj 2026“.

Rok za dostavljanje prijava je petak, 23. januar 2026. godine. Važno je naglasiti da se kompletna dokumentacija prosljeđuje Saveznoj agenciji za rad SR Njemačke i ne vraća se studentima, te da će u razmatranje biti uzete isključivo potpune i ispravno popunjene prijave koje dostavi Agencija za rad i zapošljavanje BiH.

Dodatne informacije o programu ferijalnog rada dostupne su u zvaničnom dokumentu Info – Ferienbeschäftigung, a studenti se za pojašnjenja mogu obratiti Agenciji putem telefona 033/560 354 ili elektronske pošte [email protected].

