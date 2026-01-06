Dom zdravlja Tuzla: Evo koje ambulante danas ne rade

Dom zdravlja Tuzla obavijestio je korisnike zdravstvenih usluga da je zbog neprohodnosti puteva, otežanog kretanja i nestanka električne energije u pojedinim rubnim mjesnim zajednicama došlo do izmjena u radu ambulanti.

Prema drugoj obavijesti Doma zdravlja Tuzla, danas 6. januara 2026. godine ambulanta Mramor radi normalno u dvije smjene. Ambulanta Breške počinje s radom od 11 sati. Ambulanta Dragunja danas ne radi, dok ambulanta Pasci također ne radi zbog nestanka električne energije.

Korisnici zdravstvenih usluga koji gravitiraju ambulantama koje danas ne rade mogu se javiti u ambulantu Ljubače ili u Centar u Domu zdravlja u Tuzli.

Iz Doma zdravlja Tuzla apeluju na građane da prije polaska provjere da li njihova ambulanta radi, direktnim telefonskim pozivom, zbog uslova uzrokovanih snježnim padavinama. Kontakt telefoni ambulanti Doma zdravlja Tuzla su u tabelama ispod

Iz Doma zdravlja Tuzla navode da se situacija na terenu prati i da će javnost biti blagovremeno informisana o eventualnim daljnjim promjenama u radu ambulanti.