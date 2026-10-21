Vlada FBiH traži rješenje za finansiranje lijeka Givinostat

Vlada Federacije BiH danas je razmatrala mogućnosti finansiranja lijeka Givinostat, namijenjenog pacijentima oboljelim od Duchenneove mišićne distrofije. Prema trenutnim procjenama, za godišnju terapiju potrebno je oko 15 miliona KM.

Na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva razmatrana je informacija o dosadašnjim aktivnostima na osiguravanju dostupnosti ovog lijeka. Ministarstvo je zaduženo da, zajedno s Federalnim ministarstvom finansija i Zavodom zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, organizira sastanak na kojem će biti razmotreni mogući modeli finansiranja liječenja.

Pokretanju aktivnosti prethodio je zahtjev Udruženja oboljelih od Duchenneove mišićne distrofije, koji je Ured premijera FBiH proslijedio nadležnom ministarstvu. Udruženje je zatražilo poduzimanje konkretnih koraka kako bi lijek Givinostat postao dostupan oboljelima u Federaciji BiH.

Federalno ministarstvo zdravstva potom je od Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja zatražilo podatke o broju pacijenata, troškovima terapije i mogućnostima izdvajanja sredstava iz federalnog fonda solidarnosti.

Na osnovu trenutno raspoloživih podataka, godišnji troškovi liječenja procijenjeni su na približno 15 miliona KM, uključujući PDV.

Iz Vlade FBiH poručeno je da će nastaviti tražiti dugoročno održiv model finansiranja, s ciljem da djeci oboljeloj od Duchenneove mišićne distrofije bude omogućeno sigurno i kontinuirano liječenje.