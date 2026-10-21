Starlink u BiH: Cijene i uslovi interneta Elona Muska

Internet Elona Muska, poznat pod nazivom Starlink, od danas je moguće prednaručiti i u Bosni i Hercegovini.

Riječ je o satelitskom internetu kompanije SpaceX, koji omogućava povezivanje na mrežu bez klasičnih kablovskih i optičkih priključaka. Objavljene su cijene mjesečnih paketa, ali građani moraju računati i na troškove potrebne opreme, dok na pojedinim lokacijama priključenje još nije moguće.

Provjerom ponude na zvaničnoj stranici Starlinka za Tuzlu i Sarajevo utvrđeno je da korisnici trenutno dobijaju obavijest o popunjenim kapacitetima. Umjesto neposrednog priključenja ponuđena im je mogućnost rezervacije mjesta na listi čekanja, uz uplatu depozita od 137 KM.

To znači da je Starlink počeo nuditi svoje usluge na tržištu Bosne i Hercegovine, ali ne i da svaki zainteresovani građanin može odmah dobiti internet priključak.

Šta je Starlink i kako funkcioniše?

Starlink je satelitski internet koji razvija kompanija SpaceX, na čijem je čelu američki milijarder Elon Musk. Za razliku od interneta koji koristimo putem telefonskih, kablovskih ili optičkih mreža, Starlink podatke prenosi pomoću satelita koji kruže oko Zemlje.

Za korištenje ove usluge potrebna je posebna antena, koja se postavlja na kuću, krov ili drugo odgovarajuće mjesto s otvorenim pogledom prema nebu. Antena je povezana s ruterom koji omogućava da se na internet priključe mobiteli, računari, televizori i drugi uređaji.

Najveća prednost ovakvog sistema je što nije potrebno da do domaćinstva bude provedena optička ili kablovska mreža. Zbog toga Starlink može biti posebno koristan stanovnicima udaljenih naselja, planinskih područja i mjesta u kojima je postojeći internet spor ili nepouzdan.

Za rad sistema potrebna je električna energija, dok visoke zgrade, drveće i druge prepreke mogu utjecati na kvalitet veze.

Koliko košta Starlink internet u Bosni i Hercegovini?

Prema cijenama prikazanim na zvaničnoj stranici Starlinka, korisnicima u Bosni i Hercegovini ponuđena su tri osnovna paketa za domaćinstva.

Najpovoljniji paket, Residential 100 Mbps, košta 68 KM mjesečno. Omogućava brzinu preuzimanja podataka do 100 megabita u sekundi, što je dovoljno za uobičajeno pregledanje interneta, društvenih mreža, gledanje videosadržaja i druge svakodnevne aktivnosti.

Drugi paket, Residential 200 Mbps, košta 88 KM mjesečno i omogućava brzine do 200 megabita u sekundi. Ova opcija može biti pogodna za domaćinstva u kojima više osoba istovremeno koristi internet.

Najskuplji paket, Residential Max, košta 108 KM mjesečno i nudi najveće raspoložive brzine unutar kućne ponude, koje u odgovarajućim uslovima mogu premašiti 400 megabita u sekundi.

Sva tri paketa uključuju neograničen podatkovni promet. Stvarne brzine mogu varirati zavisno od lokacije, vremenskih uslova i opterećenosti mreže.

Pored kućnih paketa, Starlink nudi i posebne opcije za putovanja. Paket Roam 100 GB košta 88 KM mjesečno, dok Roam Unlimited, s neograničenim brzim internetom, košta 186 KM mjesečno.

Oprema košta 683 KM i plaća se odvojeno od interneta

Jedna od najvažnijih informacija za buduće korisnike jeste da mjesečna pretplata od 68, 88 ili 108 KM ne mora predstavljati ukupan trošak korištenja Starlinka.

U ponudi koju smo provjerili na zvaničnoj stranici za adresu u Tuzli, standardna oprema košta 683 KM. Riječ je o kompletu koji uključuje satelitsku antenu, ruter i prateću opremu potrebnu za povezivanje.

To znači da bi korisnik koji odabere najjeftiniji paket, uz obaveznu kupovinu opreme od 683 KM, plaćao još 68 KM svakog mjeseca za internet.

Prema trenutno prikazanim cijenama, kupovina opreme i prva mjesečna pretplata ukupno bi iznosile 751 KM, bez eventualnih troškova dostave i drugih naknada.

Važno je naglasiti da ponuda opreme može zavisiti od adrese i vrste paketa. Za pojedine lokacije i modele pretplate mogu biti dostupne i opcije najma opreme, pa konačne uslove treba provjeriti prije potvrđivanja narudžbe.

Šta znači depozit od 137 KM i može li se novac vratiti?

Korisnicima koji trenutno ne mogu aktivirati Starlink ponuđena je mogućnost uplate depozita od 137 KM.

Taj iznos nije mjesečna pretplata niti dodatna naknada na već prikazanu cijenu opreme. Depozit služi za rezervaciju mjesta na listi čekanja i kasnije se uračunava u cijenu Starlink kompleta.

Primjera radi, ako standardna oprema ostane 683 KM, a korisnik prethodno uplati depozit od 137 KM, za opremu bi prilikom konačne narudžbe trebao doplatiti još 546 KM, uz eventualne troškove dostave.

Uplata depozita ne znači da će internet odmah biti aktiviran. Korisnik mora sačekati da Starlink potvrdi dostupnost usluge na njegovoj adresi, nakon čega može nastaviti postupak narudžbe.

Prema uslovima kompanije, depozit je moguće zatražiti nazad prije slanja opreme. U tom slučaju korisnik gubi rezervisano mjesto na listi čekanja.

Starlink također upozorava da uplata depozita ne garantuje datum priključenja, a cijene opreme i paketa mogu se promijeniti do konačne narudžbe.

Kada će Starlink internet biti dostupan u Tuzli?

Iako su cijene objavljene, još nije poznato kada će svi zainteresovani građani Tuzle moći početi koristiti Starlink internet.

Prilikom provjere dostupnosti za adrese u Tuzli i Sarajevu pojavljuje se obavijest da je usluga trenutno dostigla raspoloživi kapacitet. Kompanija navodi da radi na njegovom povećanju, ali da ne može dati procjenu kada će priključenje biti omogućeno.

Slične poruke pojavljuju se i prilikom provjera drugih lokacija u BiH, ali to ne znači da je potvrđen identičan status na svakoj adresi u zemlji.

Za stanovnike Tuzle i Tuzlanskog kantona koji već koriste stabilan optički ili kablovski internet, prelazak na Starlink zavisit će prvenstveno od cijene, brzine i pouzdanosti postojeće veze.

Satelitski internet mogao bi biti posebno koristan domaćinstvima u udaljenijim naseljima, gdje ne postoji kvalitetna internet infrastruktura. Ipak, početni trošak opreme predstavlja dodatno finansijsko opterećenje koje treba uzeti u obzir.

Zainteresovani građani mogu na zvaničnoj stranici www.starlink.com unijeti svoju adresu, provjeriti ponuđene pakete i saznati da li je moguće odmah naručiti uslugu ili je potrebno prijaviti se na listu čekanja.