U Tuzli i Živinicama naredne sedmice nekoliko akcija dobrovoljnog darivanja krvi

Naredne sedmice u Tuzli i Živinicama bit će organizovano nekoliko akcija dobrovoljnog darivanja krvi, u kojima će učestvovati studenti, predstavnici obrazovnih ustanova i kompanije.

Prva akcija planirana je za utorak, 13. oktobra, na Medicinskom fakultetu u Tuzli, gdje će krv moći darovati studenti ovog fakulteta, kao i studenti Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta. Darivanje će trajati od 9 do 12 sati, a za obje grupe mjesto održavanja je Medicinski fakultet.

Dan kasnije, u srijedu, 14. oktobra, akcija će biti održana u Domu zdravlja u Živinicama. Planirani termin je od 9 do 11.30 sati, a među učesnicima je navedena organizacija Izvor Selsebil.

U petak, 16. oktobra, darivanje krvi organizuje se za kompaniju Xela u Poliklinici za transfuziologiju, u periodu od 8 do 15 sati.

Građani krv mogu darovati i izvan ovih akcija. Poliklinika za transfuziologiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla prima dobrovoljne darivaoce svakim radnim danom od 8 do 15 sati.