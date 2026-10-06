Stoppa pristup prvi put primijenjen u UKC-u Tuzla pri operaciji karlice

Stoppa pristup prvi put je primijenjen na Klinici za ortopediju i traumatologiju UKC-a Tuzla tokom kompleksne operacije preloma kostiju karlice kod dvadesetogodišnjeg pacijenta koji je zadobio višestruke teške povrede.

Operativni zahvat trajao je osam sati, a prema informacijama iz UKC-a Tuzla, protekao je uredno. Postoperativni tok zasad protiče bez komplikacija, a ljekari očekuju uspješan oporavak pacijenta.

Riječ je o proceduri kod koje se operacija izvodi kroz horizontalni rez u donjem dijelu trbuha, uz minimalno invazivni pristup unutrašnjosti karlice. Takav način rada omogućava operatoru direktan pristup polomljenim kostima i njihovu stabilizaciju bez pomjeranja velikih mišićnih grupa.

Stoppa pristup smanjuje rizik od krvarenja

Kako je pojasnio operator dr. Mirza Avdić, specijalista ortopedije, ovim pristupom smanjuje se rizik od krvarenja, dok se pacijentu omogućava brži oporavak.

„Do sada nismo radili ovaj pristup, ali odlučili smo se za ovu proceduru iz razloga što je riječ o vrlo mladom pacijentu, starosti od dvadeset godina, koji je zadobio višestruke povrede uz tešku povredu i prelom zdjeličnih kostiju sa luksacijom zgloba kuka“, kazao je dr. Avdić.

U izvođenju zahvata učestvovao je i dr. Mirko Grgurev, specijalista ortopedije i traumatologije iz Hrvatske, dok su asistirali dr. Elvir Atić i dr. Nedim Srabović.

Dr. Avdić je naveo da je operacija bila izuzetno zahtjevna i dugotrajna, ali da su postignuti maksimalni rezultati.

„Operacija je trajala osam sati, sve je proteklo uredno i postoperativni tok protiče bez komplikacija, tako da očekujem uspješan i pozitivan oporavak pacijenta“, rekao je Avdić.

U UKC-u Tuzla navode da će Stoppa pristup biti uveden u redovne procedure Klinike za ortopediju i traumatologiju, čime se proširuju mogućnosti zbrinjavanja pacijenata sa složenim povredama karlice.