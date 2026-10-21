Građani BiH potrošili skoro pet miliona KM na OnlyFans, najviše u Sarajevu

Građani Bosne i Hercegovine potrošili su gotovo pet miliona KM na OnlyFans u periodu od decembra 2024. do novembra 2025. godine, pokazuju procjene analitičkog servisa JuicySearch.

Najveća potrošnja zabilježena je u Sarajevu, dok podaci ukazuju i na značajan rast izdvajanja za sadržaj na ovoj platformi u odnosu na prethodnu godinu.

Prema analizi JuicySearcha, ukupna potrošnja korisnika iz BiH procijenjena je na 2,7 miliona dolara, odnosno približno 4,84 miliona KM. To znači da su građani u prosjeku dnevno izdvajali oko 13.280 KM za sadržaj na platformi koja je najpoznatija po distribuciji eksplicitnih fotografija i videosnimaka.

Bosna i Hercegovina nalazi se na 66. mjestu među 196 analiziranih zemalja svijeta, dok je na evropskoj listi zauzela 31. mjesto od ukupno 53 države.

Godinu ranije potrošnja je procijenjena na 2,2 miliona dolara, što znači da je u posmatranom periodu zabilježen rast od približno 22 posto. Analitičari JuicySearcha za narednu finansijsku godinu predviđaju dodatno povećanje potrošnje od oko 44 posto.

Sarajevo prednjači po potrošnji na OnlyFans

Najveći iznos novca na OnlyFans potrošili su korisnici iz Sarajeva i okoline, ukupno oko 592.000 dolara, odnosno približno 1,06 miliona KM. U odnosu na prethodnu godinu, riječ je o povećanju od 28,1 posto.

Na drugom mjestu nalazi se Banja Luka, gdje je potrošnja procijenjena na 434.908 KM, uz godišnji rast od 16,9 posto.

U Mostaru su korisnici za sadržaj na ovoj platformi izdvojili približno 188.699 KM, što predstavlja povećanje od četiri posto u odnosu na prethodni period.

Zanimljivo je da povećanje potrošnje nije praćeno rastom interesa na internetskim pretraživačima. Prema podacima JuicySearcha, indeks pretraga za OnlyFans u BiH smanjen je za oko 14 posto.

Analiza korisničkih pretraga pokazuje i da domaći kreatori nisu među najtraženijima. Od ukupnog broja pretraga u kojima se navodi nacionalnost autora, 18,7 posto odnosi se na kreatore iz Bosne i Hercegovine. Poređenja radi, taj udio u Srbiji iznosi 69,3 posto, a u Hrvatskoj 50,3 posto.

Koliko se na OnlyFans troši u zemljama regije?

Hrvatska prednjači u regiji s procijenjenom godišnjom potrošnjom od 11,6 miliona dolara, što predstavlja povećanje od 25,5 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Slijedi Slovenija sa 10,3 miliona dolara i rastom od 32,6 posto, dok je u Srbiji potrošnja dostigla 8,9 miliona dolara, uz povećanje od 13,8 posto.

U Sjevernoj Makedoniji potrošnja je procijenjena na 1,6 miliona dolara, dok je u Crnoj Gori iznosila približno 700.000 dolara.

OnlyFans omogućava kreatorima da direktno naplaćuju pristup sadržaju putem pretplata i pojedinačnih uplata. Platforma zadržava 20 posto vrijednosti transakcija, dok preostalih 80 posto pripada autorima.

Iako je najpoznatiji po sadržaju za odrasle, OnlyFans koriste i autori iz oblasti fitnesa, kulinarstva i umjetnosti.

Podaci JuicySearcha zasnovani su na finansijskim izvještajima kompanije Fenix International, vlasnika OnlyFansa, dok se procjene potrošnje po državama i gradovima izrađuju na osnovu analize internetskih pretraga. Zbog takve metodologije, navedeni iznosi predstavljaju procjene, a ne direktno evidentirane uplate korisnika iz pojedinih gradova.