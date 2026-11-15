Sloboda s tri gola savladala Čapljinu i preuzela lidersku poziciju

Sloboda je u 14. kolu WWin Prve lige Federacije BiH ostvarila ubjedljivu pobjedu na gostovanju kod Čapljine rezultatom 3:0 i stigla do prvog mjesta na prvenstvenoj tabeli.

Crveno-crni su odlično otvorili utakmicu i već nakon osam minuta imali dva gola prednosti. Beganović je zatresao mrežu domaćih u drugoj minuti, a Jordan je šest minuta kasnije povećao vodstvo Slobode.

Konačan rezultat postavio je Branković u 90. minuti, potvrdivši nova tri boda za ekipu iz Tuzle.

Sloboda sada ima 30 bodova i nalazi se na vrhu tabele, s bodom više od Posušja i Travnika. Ipak, Posušje ima utakmicu manje, a njegov susret protiv Stupčanice mogao bi utjecati na konačan raspored na vrhu nakon ovog kola.