Zbog poskupljenja struje zakazana sjednica: Poslodavci upozoravaju na otkaze i skuplje proizvode

Najavljeno poskupljenje struje za privredne subjekte u Federaciji BiH bit će glavna tema sjednice Ekonomsko-socijalnog vijeća, koja je zakazana za ponedjeljak, 16. novembra. Prema upozorenjima poslodavaca, cijena električne energije za pojedine kompanije u 2027. godini mogla bi biti veća i do 30 posto, što bi se moglo odraziti na proizvodnju, radna mjesta i cijene proizvoda.

Sjednica je sazvana nakon što pregovori Udruženja poslodavaca FBiH i Elektroprivrede BiH nisu rezultirali dogovorom o ponuđenim cijenama električne energije.

Predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH Nihad Imširović upozorio je da bi takvo povećanje troškova ozbiljno ugrozilo poslovanje domaćih kompanija, posebno onih koje imaju veliku potrošnju električne energije. Poslodavci bi, prema njegovim riječima, mogli prihvatiti poskupljenje do 10 posto, dok bi veće povećanje predstavljalo značajno opterećenje za privredu.

Poslodavci upozoravaju na moguća otpuštanja

Iz Udruženja poslodavaca upozoravaju da bi skuplja električna energija mogla dovesti do smanjenja proizvodnje, odgađanja investicija i otpuštanja radnika. Posebno su izložene kompanije iz proizvodnog sektora, uključujući prehrambenu industriju, u kojoj električna energija predstavlja značajan dio troškova.

Poslodavci ističu i da najavljena povećanja nisu bila predviđena poslovnim planovima brojnih kompanija za narednu godinu, što otežava planiranje proizvodnje i budžeta.

Veći troškovi poslovanja mogli bi se odraziti i na građane. Predstavnici poslodavaca upozoravaju da bi kompanije dio dodatnih troškova mogle prenijeti na kupce kroz više cijene proizvoda i usluga. To, međutim, ne znači da je poskupljenje hrane i drugih proizvoda već izvjesno, već da se radi o mogućoj posljedici najavljenog povećanja cijena struje.

Elektroprivreda BiH ne vidi prostor za korekciju

Na sastanku s predstavnicima poslodavaca Elektroprivreda BiH predstavila je razloge planiranog povećanja cijena. Iz ove kompanije poručili su da, u okviru važećih propisa i procedura, nemaju prostora za izmjenu svojih odluka te da razgovore treba nastaviti s Vladom Federacije BiH.

Zbog toga je inicirana sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća, na kojoj bi socijalni partneri trebali razmotriti moguće načine ublažavanja posljedica po privredu.

Na dnevnom redu i minimalna plata za 2027. godinu

Osim cijena električne energije, na sjednici će biti razmatrano i pitanje minimalne plate za narednu godinu.

Savez samostalnih sindikata BiH traži povećanje najnižih primanja i uvođenje različitih iznosa minimalne plate prema stručnoj spremi potrebnoj za određeno radno mjesto, u rasponu od 1.500 do 1.900 KM.

Poslodavci upozoravaju da bi istovremeno povećanje troškova električne energije i plata predstavljalo dodatni pritisak na poslovanje kompanija. Očekuje se da će nakon sjednice biti jasnije postoji li mogućnost dogovora o najavljenom poskupljenju struje za privredu.