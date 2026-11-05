Sloboda u subotu dočekuje Igman na Tušnju, pobjedom želi nastaviti borbu za vrh

Jasmina Ibrahimović
Sloboda
Foto: Facebook

FK Sloboda Tuzla u subotu, 7. novembra, na stadionu Tušanj dočekuje FK Igman iz Konjica u okviru 13. kola Prve lige Federacije BiH.

Utakmica počinje u 13:30 sati, a za crveno-crne će ovo biti pretposljednji domaći susret u jesenjem dijelu sezone.

Tuzlanski tim u ovaj susret ulazi s treće pozicije na prvenstvenoj tabeli, sa 24 osvojena boda iz 12 utakmica, dok je Igman petoplasirani sa 22 boda. Na vrhu tabele nalazi se Posušje sa 29 bodova, ispred Travnika koji ima 25.

Sloboda je u dosadašnjem dijelu prvenstva ostvarila sedam pobjeda, tri remija i dva poraza, pa bi eventualnim trijumfom protiv direktnog konkurenta dodatno učvrstila svoju poziciju u vrhu tabele.

Iz FK Sloboda pozvali su navijače da u subotu dođu na Tušanj i podrže ekipu u borbi za nove prvenstvene bodove.

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