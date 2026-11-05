U Tuzli promocija tri nove knjige porodice Alispahić: Književno naslijeđe kroz generacije

U Tuzli će u subotu, 7. novembra, biti održana promocija tri nove knjige porodice Alispahić, koje predstavljaju književni rad dvije generacije ove porodice. Događaj je zakazan za 19 sati u Ateljeu „Ismet Mujezinović“, a knjige će predstaviti književnica Indira Kučuk Sorguč.

Publici će biti predstavljene posthumno objavljene „Mlade pjesme 1955–1970“ Nijaza Alispahića, knjiga „Vuk u kraljevskoj odori: Ted Hughes i put ka ispovijednoj poeziji“ Selme Alispahić te „Defter o knjigama: 77 eseja o književnosti“ Fatmira Alispahića.

„Mlade pjesme“ kao svjedočanstvo književnog i porodičnog naslijeđa

Posebno mjesto na promociji zauzet će zbirka „Mlade pjesme“, objavljena u izdanju tuzlanske izdavačke kuće Bosanska riječ. Riječ je o posthumnoj zbirci Nijaza Alispahića (1940–2024), koja obuhvata 90 pjesama nastalih između njegove 15. i 30. godine života, uz 45 faksimila i fotografija iz tog perioda.

Pjesme je iz rukopisne zaostavštine izabrala i priredila njegova supruga, prof. dr. Nisveta Alispahić (1935–2026), koja je preminula prije objavljivanja knjige.

Prvobitno je bilo planirano da zbirka bude predstavljena 2. januara 2026. godine, na drugu godišnjicu Nijazove smrti. Međutim, prema navodima porodice, priprema knjige otuđena je iz porodične kuće, zbog čega je objavljivanje odgođeno.

Porodica je nakon nekoliko mjeseci uspjela ponovo prikupiti materijal i završiti izdavanje zbirke.

Književnica Indira Kučuk Sorguč u pogovoru ističe da „Mlade pjesme“ imaju posebno značenje jer, osim pjesničkog stvaralaštva, svjedoče o dugogodišnjoj povezanosti Nijaza i Nisvete Alispahić.

Selma i Fatmir Alispahić predstavljaju nova književna djela

Dr. sc. Selma Alispahić predstavit će knjigu „Vuk u kraljevskoj odori“, posvećenu britanskom pjesniku Tedu Hughesu, jednom od istaknutih književnih stvaralaca 20. vijeka.

Nakon ranije objavljene knjige „Korak po korak do velike tišine“, posvećene američkoj pjesnikinji Sylviji Plath, autorica nastavlja istraživanje značajnih imena svjetske književnosti, približavajući njihov rad domaćoj čitalačkoj publici.

Treća knjiga koja će biti predstavljena jeste „Defter o knjigama: 77 eseja o književnosti“ mr. sc. Fatmira Alispahića. U ovom djelu objedinjene su književne recenzije i prikazi koje je autor pisao od 1993. do 2025. godine.

Značajan dio knjige posvećen je tuzlanskim književnicima i njihovim djelima, čime se dokumentuje i dio književnog stvaralaštva ovog grada tokom protekle tri decenije.

Promocija tri nove knjige porodice Alispahić bit će održana u subotu u 19 sati u Ateljeu „Ismet Mujezinović“ u Tuzli, a promotorica će biti književnica Indira Kučuk Sorguč.