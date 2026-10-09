Knjiga Nasera Orića „Srebrenica – svjedoči i optužuje“ dostupna i u Tuzli

Knjiga Nasera Orića „Srebrenica – svjedoči i optužuje“ donosi svjedočanstva o ratnim dešavanjima i stradanju Bošnjaka u Srebrenici, istočnoj Bosni i Podrinju od aprila 1992. do septembra 1994. godine. Publikacija ratnog komandanta Srebrenice posvećena je očuvanju sjećanja na žrtve i dokumentovanju jednog od najtežih perioda novije historije Bosne i Hercegovine.

Kroz knjigu se obrađuju događaji iz ratnog perioda, s posebnim osvrtom na stradanja stanovništva i okolnosti u kojima su Bošnjaci Podrinja živjeli tokom rata.

Sam naslov „Srebrenica – svjedoči i optužuje“ ukazuje na namjeru autora da zabilježi ratna iskustva i ostavi pisano svjedočanstvo o događajima koji su obilježili ovaj dio Bosne i Hercegovine.

Publikacije koje obrađuju ratna dešavanja imaju značajnu ulogu u očuvanju kulture sjećanja. Uz arhivsku građu, dokumente i svjedočenja preživjelih, predstavljaju materijal za upoznavanje s prošlošću i istraživanje događaja iz perioda agresije na Bosnu i Hercegovinu.

Srebrenica, u kojoj je u julu 1995. godine počinjen genocid nad Bošnjacima, zauzima posebno mjesto u historiji Bosne i Hercegovine. Međunarodni sudovi pravosnažno su utvrdili odgovornost za genocid, dok brojna svjedočanstva i dokumentacija nastavljaju rasvjetljavati ratna dešavanja u Podrinju.

Knjiga „Srebrenica – svjedoči i optužuje“ namijenjena je čitaocima koji žele saznati više o ratnim događajima u Srebrenici i istočnoj Bosni, posebno kroz zapise njenog ratnog komandanta.

Zainteresovani građani knjigu mogu kupiti kod Mensura Mujezinovića u Tuzli.