U Bratuncu pronađeni posmrtni ostaci žrtava genocida u Srebrenici

Posmrtni ostaci žrtava genocida u Srebrenici pronađeni su na lokalitetu Kameničko brdo, na području općine Bratunac. Pronađene kosti upućene su u Komemorativni centar u Tuzli, gdje će biti obavljena njihova stručna obrada i identifikacija putem DNK analize.

Informaciju je za Klix.ba potvrdio Sadik Selimović, istražitelj Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine.

Prema dostupnim informacijama, pronađen je manji broj koštanih ostataka koji su evidentirani pod tri oznake. Identitet osoba kojima pripadaju bit će utvrđivan daljnjim analizama.

Posmrtni ostaci žrtava genocida upućeni u Tuzlu

Pronađeni ostaci izuzeti su s lokaliteta i prebačeni u Komemorativni centar u Tuzli, gdje će biti podvrgnuti sudsko-medicinskoj i kriminalističko-tehničkoj obradi.

Identifikacija će se provoditi putem DNK analize, koja omogućava utvrđivanje identiteta žrtava i povezivanje pronađenih ostataka s osobama koje se još uvijek vode kao nestale.

Kameničko brdo, uključujući lokalitet Bukva, jedno je od mjesta povezanih sa stradanjem Bošnjaka tokom genocida počinjenog u Srebrenici u julu 1995. godine.

Na ovom području i ranijih godina pronalaženi su posmrtni ostaci žrtava genocida, između ostalog tokom ekshumacija 2008, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020. i 2021. godine.

Dio ranije pronađenih ostataka identificiran je putem DNK analize, nakon čega su žrtve ukopane u Memorijalnom centru Srebrenica u Potočarima.

Identitet osoba čiji su ostaci pronađeni tokom posljednje pretrage Kameničkog brda još nije utvrđen.