Žene Srebrenice ponovo se okupile u Tuzli: Potraga za nestalima i dalje traje

Članice Udruženja „Žene Srebrenice“ okupile su se 11. oktobra na Trgu žrtava genocida u Tuzli, nastavljajući dugogodišnju borbu za istinu i pravdu te pronalazak posmrtnih ostataka žrtava genocida u Srebrenici.

Mirnim okupljanjem, koje se tradicionalno održava svakog 11. u mjesecu, majke i žene Srebrenice još jednom su podsjetile na zločine počinjene u julu 1995. godine i činjenicu da brojne porodice ni nakon više od tri decenije nisu pronašle posmrtne ostatke svojih najmilijih.

Pod porukom „Istina nama, kazna zločincima“, učesnice okupljanja nastavile su zahtijevati pronalazak nestalih, identifikaciju žrtava i odgovornost za počinjene zločine.

Ova mirna okupljanja već godinama predstavljaju podsjetnik da potraga za istinom nije završena te da porodice žrtava i dalje čekaju odgovore o sudbini svojih najbližih.

Članice Udruženja „Žene Srebrenice“ poručuju da neće odustati od zahtjeva za pravdom i očuvanja sjećanja na žrtve genocida.