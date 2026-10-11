Žene Srebrenice danas organizuju mirni protest u Tuzli: Podsjećanje na žrtve genocida

Žene Srebrenice danas, 11. oktobra, organizuju mirni protest u Tuzli, s početkom u 11:30 sati na Trgu žrtava genocida. Okupljanje se održava u znak sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici, ali i kao podsjećanje na potragu za posmrtnim ostacima osoba koje još nisu pronađene.

Udruženje građana „Žene Srebrenice“ Tuzla već godinama svakog 11. u mjesecu organizuje mirna okupljanja, zahtijevajući istinu o sudbini nestalih i odgovornost za počinjene zločine.

U saopćenju Udruženja podsjećaju da je 11. jula 1995. godine, nakon pada Srebrenice, ubijeno više od 8.000 Bošnjaka, dok su desetine hiljada stanovnika bile prisiljene napustiti svoje domove.

Žene Srebrenice nastavljaju tražiti istinu o nestalima

Prema navodima Udruženja, u Memorijalnom centru Srebrenica u Potočarima do sada je ukopano više od šest hiljada identificiranih žrtava genocida.

Ipak, potraga za posmrtnim ostacima brojnih žrtava još traje. Iz Udruženja upozoravaju da mnoge porodice ni nakon više od tri decenije nisu pronašle svoje najmilije, dok se posmrtni ostaci pojedinih žrtava i dalje nalaze u neotkrivenim grobnicama.

Organizatori ističu da okupljanjima žele sačuvati sjećanje na žrtve i nastaviti zahtijevati pronalazak nestalih osoba.

Mirni protest bit će održan pod porukom „Istina nama, kazna zločincima“.

Iz Udruženja građana „Žene Srebrenice“ pozvali su građane Tuzle i drugih gradova Bosne i Hercegovine da im se pridruže na Trgu žrtava genocida.

Okupljanje počinje danas u 11:30 sati, a poziv je upućen i predstavnicima drugih udruženja, organizacija te građanima koji podržavaju potragu za nestalima i procesuiranje odgovornih za ratne zločine.