Žene Srebrenice okupile su se danas na Trgu žrtava genocida Srebrenice u Tuzli, zahtijevajući nastavak potrage za nestalim osobama i kažnjavanje odgovornih za ratne zločine. I 31 godinu nakon genocida, mnoge porodice još nisu pronašle posmrtne ostatke svojih najmilijih, a okupljene majke poručuju da od borbe za istinu i pravdu neće odustati.

Na još jednom mirnom protestu, koji se tradicionalno održava svakog 11. u mjesecu, upozorile su da brojne grobnice još nisu otkrivene, dok porodice godinama čekaju odgovore o sudbini svojih najbližih.

Nura Begović, predsjednica Udruženja građana „Žene Srebrenice“, ističe da se porodice suočavaju s brojnim problemima i da od nadležnih institucija očekuju konkretnije rezultate.

„Mnogo, mnogo ima problema. Još mnoge porodice nisu pronašle svoje najmilije. Znamo da ima lociranih masovnih grobnica. Znamo da ima tijela u masovnim grobnicama. Zašto se ne ekshumiraju? Zašto se ne hapse ratni zločinci? Zašto se negira genocid, zašto se širi mržnja, zašto se minimiziraju žrtve? Sve smo danas ovdje zbog toga. I nećemo nikad odustati od tih svojih stavova“, kazala je Begović.

Žene Srebrenice traže nastavak ekshumacija i pronalazak nestalih

Za brojne porodice pronalazak posmrtnih ostataka ne znači i kraj potrage. U mnogim slučajevima pronađeni su samo dijelovi tijela, dok se za preostalim kostima još traga. Zbog toga porodice zahtijevaju nastavak ekshumacija i otkrivanje preostalih grobnica kako bi svoje najmilije mogle dostojanstveno ukopati.

Kada Hotić, potpredsjednica Udruženja „Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa“, podsjetila je da majke već tri decenije ponavljaju iste zahtjeve, ali da mnoge od njih još čekaju da pronađu članove svojih porodica.

„Već 31 godinu se ovdje izlazi s upozorenjem da još uvijek tražimo nestale osobe. I oni koje smo pronašli nisu kompletni. Još uvijek ima skrivenih grobnica. Pa dokle više? Dokle se više šuti? Samo tražimo da se to riješi, da se dostojno ukopaju, po ljudskim mjerilima. I ništa više“, poručila je Hotić.

Dodala je da očekuje da sudovi rade svoj posao, naglašavajući da će i buduće generacije čuvati sjećanje na Srebrenicu, genocid i agresiju na Bosnu i Hercegovinu.

Munira Subašić: Nećemo nikada oprostiti, nećemo halaliti

Osim nezadovoljstva procesom pronalaska nestalih, porodice žrtava upozoravaju i na odnos pravosudnih institucija prema ratnim zločinima. Posebno ih pogađaju negiranje genocida, veličanje osuđenih ratnih zločinaca i vrijeđanje žrtava.

Munira Subašić, predsjednica Udruženja „Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa“, poručila je da majke neće odustati od zahtjeva za procesuiranje odgovornih.

„Tražimo istinu, čekamo pravdu, da pronađemo kosti naših najmilijih, da zločinci izađu pred lice pravde. Nažalost, umjesto da sud i tužilaštvo nešto rade, oni su dozvolili da se ratni zločinci veličaju, da se prave narodnim herojima. Da vrijeđaju žrtve, da vrijeđaju majke“, kazala je Subašić.

Naglasila je da će nastaviti borbu dok su žive.

„Već 31 godinu nisu došli do pameti. Ne znam kada će, šta će, da li će. Uglavnom, mi ćemo istrajati dok smo žive, a nećemo nikada oprostiti, nećemo halaliti“, poručila je Subašić.

Podrška majkama Srebrenice stigla i od mladih

Današnjem okupljanju pridružili su se i mladi, među kojima su bili učenici Srednje medicinske škole Tuzla. Njihovo prisustvo još je jedna potvrda da se sjećanje na žrtve genocida prenosi i na nove generacije.

Među učesnicama protesta bila je Nejra Fazlić, učenica Srednje medicinske škole Tuzla, koja je naglasila koliko joj znači podrška majkama Srebrenice.

„Danas smo ovdje da podržimo Majke Srebrenice. Vrlo nam je važno obilježavanje ovog datuma. Svake godine smo ovdje i nadam se da se ovo neće nikada zaboraviti“, kazala je Fazlić.